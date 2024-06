Advierten que el gobierno de Milei esconde a ciudadanos brasileños que intentaron el golpe de Estado contra Lula

Al menos siete prófugos se presentaron ante la Comisión Nacional de Refugiados, que depende de Migraciones. Allí pidieron ser considerados bajo el estatus de refugiados políticos. En Minuto Uno se aclaró la forma en la que ingresaron al país durante las últimas semanas de mayo. "Entraron con documentos de otros o en baúles de autos. Algunos no entraron por Migración, sino por los ríos que están secos. No se sabe cuántos hay en Argentina", aclaró el especialista en investigación.

Asalto del Planalto Uno de los ataques que se llevaron a cabo el 8 de enero de 2023.

En las últimas horas, dos de los ciudadanos requeridos por Brasil brindaron notas al medio de comunicación UOL. Lo llamativo es que las realizaron a metros de la Casa Rosada. Se trata de Luiz Fernandes Venancio y Marcos Siman Oliveira. Ambos explicaron que se fugaron por vía terrestre y que se encuentran en la Ciudad de Buenos Aires con la intención de asentarse.

La embajada de Brasil le informó a Cancillería, que encabeza la ministra Diana Mondino, la posible presencia de 100 brasileños que ingresaron a través de pasos no habilitados a la Argentina. Hasta el momento, el Gobierno libertario no informó sobre la cantidad que habrían localizado en territorio albiceleste.

"La relación entre Milei y Lula está congelada"

Lula Milei

El periodista Darío Pignotti, que trabaja como corresponsal en Brasil, aseguró en C5N que hay tensión entre el presidente brasilero, Lula da Silva, y el mandatario argentino, Javier Milei, a raíz de la presencia de los prófugos de la Justicia por los incidentes de enero de 2023.

"La relación de Lula con Milei está congelada. La semana pasada en la cumbre del G7 en Italia no se saludaron y no intentaron tener un minuto de comunicación. ¿Por qué el enojo de Lula? Por varias razones, entre ellas, los insultados que arrastra de Milei a su persona. A esto sumamos esta noticia reciente. Para Lula, el hecho que Argentina pudiera convertirse en la retaguardia de fascistas no es una ofensa personal, sino una amenaza a la democracia".

"Soy un hombre libre y voy a morir libre"

Brasilero en Buenos Aires Marcos Siman Oliveira habló con un medio brasilero en la Plaza de Mayo. Captura de video

Luiz Fernandes Venancio se desempeña como vendedor ambulante de pulseras. Llegó hasta Argentina tras atravesar un largo periplo desde San Pablo, que incluyó un paso por Uruguay: "Me impusieron medidas cautelares, no podía salir de mi casa durante el fin de semana. No podía salir del radio de mi ciudad y yo tengo que trabajar (...) Mi libertad está por encima de mi propia vida. Entonces, si tuviera que escapar, si tuviera que ir a cualquier parte del mundo, si tuviera que cruzar el océano nadando, yo soy un hombre libre y voy a morir libre".

Por su parte, Marcos Siman Oliveira le explicó a la televisión brasilera el motivo por el cual eligió el territorio argentino: "Decidimos venir acá porque no tenemos más certezas de que vayamos a ser encontrados inocentes y somos inocentes. Queremos que se respeten nuestros derechos y hoy no los tenemos garantizados. Los abogados no consiguen defendernos. Entonces buscamos asilo en este país, en Argentina, porque fue necesario".