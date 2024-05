A pesar de verse obligado a postergar el Pacto de Mayo, el Gobierno descarta que se trate de un fracaso

El vocero presidencial Manuel Adorni aseguró que el mismo estaba supeditado a la Ley Bases y confió en que será aprobada próximamente. Además, confirmó que todos los funcionarios están invitados al acto de Córdoba del 25 aunque no pudo confirmar quienes estarán presentes.

En cuánto a la asistencia de los gobernadores, que en un principio significaba la firma del Pacto de Mayo, Adorni señaló que "a nosotros las fotos no nos importan, nos importan los acuerdos para sacar a la Argentina adelante. A no haberse culminado el proceso de la ley bases,que entendemos va a culminarse en los próximos días o semanas, no había condiciones para la firma de un pacto".

Por lo que reafirmó con convicción la agenda que lleva adelante el Gobierno: "El planteo y el camino que diseñamos y que seguiremos contando de lo que queremos para la argentina es claro, el resto es cuestión de tiempo". En cuánto a la participación de los miembros del gabinete de Javier Milei, el vocero presidencial no pudo confirmar quiénes estarán presente en Córdoba el 25, ya que todavía no mandaron las invitaciones formales.