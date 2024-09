A dos años del intento de magnicidio: por qué Cristina Kirchner denuncia un "encubrimiento"

Hace dos años el país se paralizó. El intento de magnicidio ocurrió el jueves 1° de septiembre de 2022, a las 20.52, en la puerta del edificio ubicado en Juncal al 2.100, en el barrio porteño de Recoleta. Aquella noche, la entonces vicepresidenta llegaba a su domicilio tras presidir una sesión de la Cámara de Senadores. Había cientos de militantes, que realizaban una vigilia desde hacía una semana, luego de que el fiscal Diego Luciani había pedido 12 años de prisión y la proscripción para CFK en el marco de la causa Vialidad.

El histrionismo del fiscal Luciani, que también contribuyó al clima de violencia de manera indubitable. Fue una actuación plagada de mentiras y adjetivaciones ante la falta de pruebas. Construyó todo un clima El histrionismo del fiscal Luciani, que también contribuyó al clima de violencia de manera indubitable. Fue una actuación plagada de mentiras y adjetivaciones ante la falta de pruebas. Construyó todo un clima

Acusados atentado a CFK Los acusados: Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo.

En ese contexto en el que miles de personas se acercaban al domicilio de Cristina, Sabag Montiel aprovechó la ocasión para tratar de asesinarla. Cuando la tuvo cerca, a escasos centímetros, gatilló la pistola calibre 32, marca Bersa, pero la bala no salió del arma. Fue una acción tan repentina como inesperada, que sucedió en fracción de segundos. "Al llegar a mi casa me senté a mirar televisión y vi la imagen que recorrió el mundo: el arma empuñada, gatillando, que coincide cuando me agacho. Es más impactante como si la hubiera visto, pero afortunadamente no la vi", ratificó en su declaración testimonial.

Desde el momento de la agresión, la causa recayó sobre la jueza María Eugenia Capuchetti, a cargo del Juzgado Federal 5. Tras la detención inmediata del agresor -que fue retenido por los militantes-, comenzó la búsqueda de datos. Sin embargo, los abogados de CFK se quejaron que desde la Justicia se enfocaron en el autor material y sus secuaces, pero que no se profundizaron otras teorías que presentaron: la conexión con el hecho de la agrupación Revolución Federal -que lideran Jonathan Morel y Leonardo Sosa- o la denominada "pista Milman".

"Solamente en la hipérbole argentina, como digo yo, puede suceder lo que está sucediendo. Cuando entra mi persona a un rol de acusada o de víctima, se les queman a todos los códigos penales, de procedimiento y hasta la Constitución", fue la otra crítica feroz que hizo Fernández de Kirchner y apuntó hacia el diputado del PRO Gerardo Milman: "Nos enteramos lo que había pasado con esta persona (NdeR: el asesor Jorge Abello), que en el bar Casablanca, de forma accidental y comprobada posteriormente, lo escucha decir en la mesa de al lado 'cuando la maten voy a estar en la costa'".

"Es bueno recordar lo que pasó con las secretarias del diputado, sus celulares fueron borrados por el actual director de Tecnología Informativa del Ministerio de Seguridad, en lo que fue el estudio de Patricia Bullrich. Todo hace juego con todo", denunció la vicepresidenta entre 2019 y 2023 sobre lo ocurrido con los dispositivos de Ivana Bohdziewicz y Carolina Gómez Mónaco, asesoras de Milman.

Jueza Capuchetti La jueza María Eugenia Capuchetti estuvo a cargo de la causa.

El 12 de junio de 2023, la doctora Capuchetti decidió elevar a juicio la causa, tras el dictamen que emitió el fiscal Carlos Rívolo contra los tres acusados: Sabag Montiel (homicidio doblemente calificado por alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas, agravado por el uso de arma de fuego en grado de autor), Uliarte (los mismos cargo como partícipe necesaria) y Carrizo (en calidad partícipe secundario). Todos se encuentran detenidos desde 2022.

Al ser consultada sobre el procedimiento judicial, CFK no dudó: "Fue un desastre total y absoluto, únicamente con los autores materiales (...) Lo cierto es que la unificación de la causa de Revolución Federal con la causa de mi atentado fue rechazada por la doctora Capuchetti y la decisión de ella fue ratificada por la Cámara Penal. ¡No es la doctora Capuchetti, es el Partido Judicial!".

El 26 de junio de este año comenzó el juicio, que tendrá cerca de 300 testigos, con el testimonio de Sabag Montiel. Luego declararon Uliarte y Carrizo, hasta que llegó el turno de Cristina Kirchner. En las próximas semanas, lo harán personal de seguridad, personas del entorno de los acusados, expertos en diversas áreas, analistas de inteligencia y testigos presenciales. El proceso se espera que tenga una extensión entre seis meses y un año.

Por qué Cristina Kirchner sostiene que hay encubrimiento del atentado

Cristina atentado

Antes del inicio del juicio, la expresidenta se hizo eco de una publicación del ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Martín Mena, quien enumeró los aspectos más sobresalientes de la causa por el atentado en su contra.

"Salvo honrosas excepciones, el silenciamiento mediático y de la dirigencia política, resulta igualito al de jueces y fiscales que tienen la responsabilidad y obligación de investigarlo. Un liso y llano encubrimiento", aseguró el funcionario en su cuenta de la red social X. A continuación, los 10 puntos:

El contenido del celular de Sabag Montiel se borró al otro día del atentado, ocultando información imprescindible y estando en poder de la jueza.



Nunca se profundizó sobre las supuestas organizaciones políticas que rodeaban a los atacantes (Revolución Federal, nueva Centro Derecha, entre otras). Esas organizaciones nacieron meses antes del atentado, recibieron financiamiento político, y desaparecieron al otro día del 1 de septiembre de 2022.



Sus integrantes se paseaban y fotografiaban con Patricia Bullrich y asisten hoy al congreso invitados por diputados del oficialismo. Recibieron decenas de millones de pesos los meses previos al atentado.



15 días antes del atentado, en una reunión virtual habían explicado cómo hacerlo. Exactamente la misma mecánica del hecho que ejecutaron los atacantes.



Un testigo oyó decir a Gerardo Milman, mano derecha de Bullrich, dos días antes del atentado: "Cuando la maten voy a estar camino a la Costa”.



La Justicia esperó todo lo que pudo, esperó que lo sepa Milman, y meses después le ordenó que entregue sus teléfonos. El contenido de los celulares de Milman y sus secretarias estaba completamente borrado. Es más, entregó un modelo de teléfono que salió a la venta tiempo después del atentado. A la jueza ni siquiera la ofende que le tomen el pelo.



En mayo de 2023 una de las secretarias del Milman declaró que ella, Milman y otra colega fueron citados en noviembre de 2022 en las oficinas de la Fundación de Patricia Bullrich donde un experto en informática borró durante más de 4 horas los teléfonos de todos. La jueza y el fiscal decidieron no investigarlo.



Estando preso, el atacante dijo por escrito que de su situación debía hacerse cargo Hernán Carrol (líder de Nueva Centro Derecha). La jueza otra vez se encargó de esperar hasta que Carrol lo sepa. Cuando le pidió su teléfono. También había sido completamente borrado los días previos. La jueza nunca lo investigó.



Carrol compartió un viaje al exterior con el jefe de gabinete de Milman. Tras un año y medio de requerir que se investigue ni siquiera resultó relevante para la jueza saber si ese viaje existió.



No se profundizó nunca sobre la vecina de CFK, Ximena Tezanos Pinto, quien los días previos deseaba que los kirchneristas que estén “presos, muertos o exiliados”, mientras hacía ingresar al edificio a los integrantes de Revolución Federal.

Sabag Montiel: "Yo quería matar a Cristina y Brenda quería que muera"

Sabag Montiel Reuters

Fernando Sabag Montiel, acusado de ser el autor material, expuso su intención de asesinar a la expresidenta durante la primera audiencia del juicio oral y público, que se desarrolla en Comodoro Py: "Yo quería matar a Cristina y Brenda quería que muera, ella si bien en los chats dice prefiere ser yo la que lo haga, que esto es muy importante, nunca le plantee o le ordené a que lo haga. Nunca le di el arma diciendo 'hacelo vos, yo no puedo hacerlo'. Ella quería ser una espectadora del momento, más que una partícipe".

El ciudadano brasilero de 37 años recibió una pregunta clave de la fiscal del juicio, Gabriela Baigún: de quién era el arma. "Era de un vecino mío, fallecido de Covid, llamado César Bruno Herrera. Me la dio cuando me saqué la foto con el pelo largo, en 2021. La misma me la sacó él en su casa, que queda en el piso segundo, departamento A, de la calle Condarco y Pasaje La Espiga", detalló y aclaró que también le dio las balas.

Porque es ladrona y es asesina, creo que llevó a la Argentina a la inflación Porque es ladrona y es asesina, creo que llevó a la Argentina a la inflación

En tal sentido, también expuso por qué no tenía la posesión legal de la pistola Bersa calibre 32. "Herrera tenía todo bajo la legitimidad, lo único que escapa de eso es que por un error inesperado: yo no esperaba que se muriera de Covid. Me había dicho que iba a ponerla mi nombre, pero no pudo llegar a hacerlo", describió Sabag Montiel, que reveló que le pagó 20 mil pesos por el arma de fuego.

Brenda tiene una tendencia a ser un poco demasiado animada con sus expresiones, pero poco realista Brenda tiene una tendencia a ser un poco demasiado animada con sus expresiones, pero poco realista

Nicolás Carrizo: "Quiero pedir perdón si ofendí a la señora Kirchner"

Nicolás Carrizo Carrizo brindó testimonio el 3 de julio. Reuters

Nicolás Carrizo, acusado de liderar la llamada La banda de los copitos, rompió en llanto varias veces durante la segunda jornada del juicio y aseguró que los mensajes sobre matar a la funcionaria "eran en joda". Además, se disculpó: "Quiero pedir perdón si ofendí a la señora Kirchner. Nunca me imaginé que iba a terminar involucrado en esto".

El hombre de 29 años explicó su relación con Sabag Montiel y a Uliarte: "Un día empezaron a vender copitos y volvieron sin nada. Ahí se me ocurrió que nos fuéramos a la Costa a vender. Algo que les copó a todos. Ahí hice un grupo de trabajo, estaban Sabag, Uliarte y todos los chicos que trabajan conmigo. Unos días después ellos dos fueron a Tigre y ahí se cruzaron con un canal de televisión y hablaron por primera vez. Ese día, Sabag en el grupo de WhatsApp, mostró un link donde habían salido”.

Brenda me contó que en realidad ella sabía todo desde el principio, pero que por miedo no quiso decir nada. Ahí me enojé, porque siempre me mintió Brenda me contó que en realidad ella sabía todo desde el principio, pero que por miedo no quiso decir nada. Ahí me enojé, porque siempre me mintió

Más adelante, Carrizo detalló cómo se enteró del intento de magnicidio: "El 1° de septiembre me había acostado tarde, me levanto, miro un resumen de fútbol y cuando llegó la noche, estaba con el celular y un amigo me dice que intentaron asesinar a la vicepresidenta. En ese momento no le presté atención. Y me dice, fue un tal Sabag Montiel. Prendí la televisión y lo vi entre la multitud intentado gatillar cerca de la cabeza de Cristina Kirchner".

Me metí en este quilombo por una joda y no puedo creer que esté preso. Pensaba que se iba a solucionar Me metí en este quilombo por una joda y no puedo creer que esté preso. Pensaba que se iba a solucionar