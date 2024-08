Atentado a Cristina Kirchner: Juan Grabois aseguró que "a los instigadores se les pagó con dos importantes funciones en este gobierno"

"Borraron las pruebas de manera deliberada, tres celulares con el perito que hoy goza de un cargo en la función pública. Parece que a los instigadores se les pagó con dos importantes funciones en este gobierno. Dos ministros: Luis Caputo y Patricia Bullrich. Grupo Caputo financiando Revolución Federal , causa en la que soy querellante, que está íntimamente vinculada a esta y que nunca se unificó, por lo que no conocemos los vínculos de financiamiento, de instigación", sostuvo el exprecandidato a presidente.

"Creo que hubo un golpe muy fuerte a la convivencia y la tolerancia en la Argentina, donde la violencia política estaba erradicada como mera posibilidad. Nosotros, que por principio y no por táctica, profesábamos la resistencia no violenta, de ninguna manera podemos admitir que esto se naturalice o se minimice. Cristina era la referencia política principal de todo un campo político, más allá de que personalmente no soy kirchnerista", remarcó.

Grabois argumentó que "no se puede negar que es la dirigente política más importante de la Argentina, por el peso histórico de dos presidencias en las que las condiciones materiales de vida del pueblo existieron, y eso crispó a muchos". "Que ella, enfrentando al poder, haya sacado a los buitres y al FMI de la Argentina y haya logrado una reducción de la pobreza y de la indigencia y una mejora en la distribución del ingreso. Ahí hay una serie de pistas que explican quiénes y por qué quisieron matar a Cristina", planteó.

Consultado sobre el caso de Fabiola Yáñez, pidió que "la Justicia sea rápida y, si se lo declara culpable a Alberto Fernández, que vaya preso a una cárcel común". "Ahora, que no sea todo un chicle en el que, con el cadáver político de Alberto, van sacando de a poquito la putrefacción para distraernos de otras cosas, como que hay un millón de pibes que hoy no comen en la Argentina, 15% de indigentes. Que haya justicia rápido y que vaya preso", enfatizó.

"En Argentina pasan otras cosas además de esa, que generan víctimas que sufren tanto o más que la propia Fabiola. Hay todos los días niños que se van a dormir sin comer. Ella tiene su propia voz, su abogado, y yo francamente le creo lo que dice y espero que obtenga justicia. Pero nuestra voz está con los que no la tienen", subrayó.

Volviendo a la cuestión de Cristina, el dirigente señaló que la expresidenta "tiene una personalidad muy fuerte y sufrió muchas victimaciones, pero lo que hay que tener presente de ella no es eso, es que ella fue una patriota y que hizo todo lo que pudo por nuestro país. Y ese patriotismo y esa defensa de los intereses de las mayorías fue una de las cosas que llevó a que quisieran matarla, a que la odiara tanta gente".

"Esto que va más allá de la caracterización de las decisiones políticas que tomó después de 2015, de las que yo soy muy crítico. Pero como gobierno, viendo lo que pasa hoy, con triplicación de la indigencia, de la deuda externa, duplicación de la pobreza, flexibilización laboral, disminución de los sueldos reales de los trabajadores, de ser los más altos de América Latina a ser los más bajos. Lo que ha sucedido en este país desde 2015 para acá ha sido un deterioro material absoluto. Eso explica mucho", concluyó.