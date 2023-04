Germán Garavano reconoció tener "un lazo estrecho" con Pepín Rodríguez Simón

Garavano comenzó su declaración recordando que por muchos temas que se abordan en la Comisión fue "falsamente denunciado" en sede penal y, citando el artículo 18 de la Constitución Nacional, dijo que eso lo pone "en una situación difícil" a la hora de prestar testimonio por lo que eludió varias preguntas. En sus respuestas abundaron los "no lo sé", "no lo recuerdo", "desconozco", "no era mi responsabilidad", entre otras frases que usó para excusarse a todo interrogante.

garavano comision juicio politico

Uno de los puntos más álgidos del encuentro fue cuando el ex ministro de Justicia reconoció haber tenido "un lazo estrecho" -con Pepín Rodríguez Simón, operador judicial del macrismo, prófugo de la justicia en una causa en la que es el principal acusado por el hostigamiento y la persecución a los dueños del Grupo Indalo. En ese sentido, Garavano remarcó que uno de los momentos de mayor relación fue "con la designación de los jueces (Carlos) Rosenkrantz y (Horacio) Rosatti".

"Hubo miles de adhesiones y algunas impugnaciones, con lo cual se dio un proceso muy democrático que finalizó con los envíos de los pliegos al Senado y que, luego de las audiencias públicas, otorgó con dos tercios el acuerdo para la designación de estos dos prestigiosos jueces", entendió y remarcó que "durante todo este proceso, tuve conversaciones con Rodríguez Simón".

Juicio Político a la Corte: por qué fue citado Garavano

El motivo por el cual Garavano es convocado se basa en la sospecha de su participación en "la compra" del voto de la ex suprema Elena Highton de Nolasco en el fallo del 2x1 de mayo de 2017, que pretendió aplicarle una conmutación acelerada de la pena a represores de la última dictadura militar, tomando como caso para sentar jurisprudencia a Luis Muiña, un torturador del centro clandestino "El Chalet" que funcionó en el predio del Hospital Posadas.

En ese sentido, el exfuncionaro macrista explicó que decidieron no apelar el fallo que benefició a Highton porque se atuvo a la “doctrina Petracchi” sobre el tema. Además, manifestó “no recordar” haber hablado con el senador José Torello o con Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, señalados por el diputado Rodolfo Tailhade como “asesores jurídicos primarios de Macri”, sobre el tema.

También fue consultado sobre distintos temas relacionados a los distintos expedientes presentados contra el tribunal supremo. El diputado Leopoldo Moreau le preguntó si se había reunido con el testigo protegido Leonardo Fariña, quién declaró contra funcionarios del kirchnerismo en distintas causas, con el fin de “negociar” una reducción de su pena.

“Eso fue largamente investigado en la Justicia, lo investigó Federico Delgado, después de dos años concluyó que esto no era así como usted lo plantea. Todas sus afirmaciones son incorrectas o falsas”, contestó.

