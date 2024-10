Aniquilar el desempleo: un desafío legislativo local

No obstante, el hecho de que Buenos Aires tenga una tasa de desocupación inferior al promedio nacional no significa que no existan desafíos económicos que requieren atención. Las diferencias entre CABA y el resto del país son, en parte, estructurales, pero también responden a políticas locales que han permitido mantener un dinamismo económico mayor. Sin embargo, la globalización y la apertura económica nacional han tenido efectos mixtos en la ciudad.