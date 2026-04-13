13 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

Vivían en el bosque sin agua corriente ni electricidad y la Justicia les quitó la custodia de sus hijos

Una pareja británico-australiana decidió criar a su familia "lo más cerca posible de la naturaleza" y en 2021 se estableció en un bosque en región de Abruzzo. Subsistían sólo con paneles solares, agua de pozo y una huerta. Un tribunal de menores de Italia ordenó el retiro de la custodia de sus tres niños.

Por
Nathan Trevallion y Catherine Birmingham se establecieron en Palmoli en 2021.

Nathan Trevallion y Catherine Birmingham se establecieron en Palmoli en 2021.

Un tribunal de menores de Italia ordenó el retiro de la custodia de tres niños a una pareja británico-australiana en la región de Abruzzo. El fallo judicial dispuso el traslado de los menores a un centro de acogida tras una investigación por negligencia y falta de servicios básicos en su vivienda.

giorgia meloni califico de inaceptables los ataques de donald trump al papa
Te puede interesar:

Giorgia Meloni calificó de "inaceptables" los ataques de Donald Trump al Papa

Nathan Trevallion y Catherine Birmingham se establecieron en Palmoli en 2021 con el fin de criar a su familia "lo más cerca posible de la naturaleza". El grupo familiar habitaba una propiedad en ruinas sin agua corriente ni conexión a la red eléctrica.

El caso cobró relevancia en septiembre de 2024 tras la hospitalización de los cinco integrantes por el consumo de hongos venenosos. A raíz de este hecho, los servicios sociales detectaron que la vivienda estaba "en condiciones deplorables, sin higiene y sin servicios básicos".

La jueza de la causa dictaminó que los hijos de 8 y 6 años sufrían "violaciones graves y dañinas" de sus derechos por su vida marginal. La sentencia destacó la falta de escolarización oficial, la ausencia de ingresos fijos y el riesgo para la integridad física de los menores.

Giorgia Meloni criticó la intervención de la Justicia

La presidenta del Consejo de Ministros de Italia, Giorgia Meloni, calificó la medida como "alarmante" y mantuvo contactos con el Ministerio de Justicia. Asimismo, el viceprimer ministro Matteo Salvini tildó de "vergonzoso" el accionar estatal sobre las elecciones de vida personales de los padres.

Los progenitores denunciaron la destrucción de su vínculo familiar y anunciaron una apelación judicial para la próxima semana. Ante la prensa, Trevallion cuestionó la decisión sobre el bienestar de sus hijos: "Son felices, huelen bien, están bien educados y bien alimentados; ¿por qué romper este vínculo?".

El conflicto sumó el apoyo de miles de ciudadanos a través de una petición virtual para la reunión de la familia. Por su parte, el alcalde de Palmoli propuso una solución que incluya el regreso de los menores a la escuela y mejoras estructurales en la vivienda.

Noticias relacionadas

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Trump afirmó que Irán "tiene interés en llegar a un acuerdo" tras el fracaso de las negociaciones

Estrecho de Ormuz, el centro de la guerra por el petróleo en Medio Oriente.

China cruzó a Estados Unidos por el bloqueo de Ormuz: "Esperamos que no interfieran en nuestros asuntos"

Donald Trump.

Trump anunció que EEUU hundió 158 buques iraníes: "La Armada yace en el fondo del mar"

La investigación sobre Begoña Gómez se extendió durante dos años.

Procesaron a la esposa de Pedro Sánchez, por malversación, tráfico de influencias y corrupción en España

Reino Unido rechazó participar del bloqueo de Ormuz y tensiona su vínculo con Donald Trump

Reino Unido rechazó participar del bloqueo de Ormuz y tensiona su vínculo con Trump

Donald Trump y una nueva advertencia que podría recalentar el conflicto en Medio Oriente.

EEUU puso en marcha el bloqueo del estrecho de Ormuz y el precio del petróleo vuelve a superar los u$s100

Rating Cero

Andrea del Boca en Gran Hermano.
play

Las primeras imágenes de Andrea del Boca tras su caída en Gran Hermano: "Mimos que todo lo curan"

Wandagate: la infidelidad de Mauro Icardi.

"Triángulo amoroso": quién es quién en la novela vertical de Wanda Nara que contará el Wandagate

Ricardo Fort paranormal: su hija aseguró que lo vieron aparecer tres veces en el edificio donde vivía

Ricardo Fort paranormal: su hija aseguró que lo vieron aparecer tres veces en el edificio donde vivía

Según él, el personaje lo dejó encasillado y redujo sus oportunidades de participar en grandes producciones de Hollywood.

Qué fue de la vida del actor que hizo de Jesús en La Pasión de Cristo

El hijo adoptado por el conductor y la locutora Marta Moreno se encuentra internado por una grave enfermedad mental.

El difícil momento del hijo de Silvio Soldán: "Silvito tiene un cuadro de salud irreversible"

La película estreno de HBO Max.
play

Esta es la película de terror que acaba de llegar a HBO Max y fue furor en más de 20 países

últimas noticias

Martín Menem junto a Manuel Adorni.

Martín Menem ratificó que Manuel Adorni dará su informe en Diputados: "Compren pochoclos, va a ser picante"

Hace 13 minutos
play
Andrea del Boca en Gran Hermano.

Las primeras imágenes de Andrea del Boca tras su caída en Gran Hermano: "Mimos que todo lo curan"

Hace 41 minutos
Sacrificarán a los hipopótamos de la laguna de la Hacienda Nápoles, donde el capo narco tenía un zoo de animales exóticos. 

Colombia: el gobierno exterminará a 80 "hipopótamos de la coca" que eran de Pablo Escobar

Hace 42 minutos
Giorgia Meloni calificó de inaceptables los ataques de Donald Trump al Papa

Giorgia Meloni calificó de "inaceptables" los ataques de Donald Trump al Papa

Hace 1 hora
Bastian Jerez sufrió un accidente en Pinamar.

La madre de Bastian mostró cómo se recupera el niño tras el accidente en Pinamar: "El milagro más lindo que verán"

Hace 1 hora