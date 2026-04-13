Vivían en el bosque sin agua corriente ni electricidad y la Justicia les quitó la custodia de sus hijos Una pareja británico-australiana decidió criar a su familia "lo más cerca posible de la naturaleza" y en 2021 se estableció en un bosque en región de Abruzzo. Subsistían sólo con paneles solares, agua de pozo y una huerta. Un tribunal de menores de Italia ordenó el retiro de la custodia de sus tres niños. Por + Seguir en







Nathan Trevallion y Catherine Birmingham se establecieron en Palmoli en 2021.

Un tribunal de menores de Italia ordenó el retiro de la custodia de tres niños a una pareja británico-australiana en la región de Abruzzo. El fallo judicial dispuso el traslado de los menores a un centro de acogida tras una investigación por negligencia y falta de servicios básicos en su vivienda.

Nathan Trevallion y Catherine Birmingham se establecieron en Palmoli en 2021 con el fin de criar a su familia "lo más cerca posible de la naturaleza". El grupo familiar habitaba una propiedad en ruinas sin agua corriente ni conexión a la red eléctrica.

El caso cobró relevancia en septiembre de 2024 tras la hospitalización de los cinco integrantes por el consumo de hongos venenosos. A raíz de este hecho, los servicios sociales detectaron que la vivienda estaba "en condiciones deplorables, sin higiene y sin servicios básicos".

La jueza de la causa dictaminó que los hijos de 8 y 6 años sufrían "violaciones graves y dañinas" de sus derechos por su vida marginal. La sentencia destacó la falta de escolarización oficial, la ausencia de ingresos fijos y el riesgo para la integridad física de los menores.

Giorgia Meloni criticó la intervención de la Justicia La presidenta del Consejo de Ministros de Italia, Giorgia Meloni, calificó la medida como "alarmante" y mantuvo contactos con el Ministerio de Justicia. Asimismo, el viceprimer ministro Matteo Salvini tildó de "vergonzoso" el accionar estatal sobre las elecciones de vida personales de los padres.