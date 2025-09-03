Jorge Sampaoli vuelve a dirigir en Brasil y será el segundo entrenador mejor pago El flamante director técnico de Atlético Mineiro, de 65 años, tendrá su cuarto ciclo en tierras brasileñas y volverá a dirigir tras 8 meses de ausencia. Su contrato será uno de los mejores del Brasileirao. Por







El entrenador de 65 años tendrá su cuarto ciclo en Brasil.

El exentrenador de la Selección argentina Jorge Sampaoli se convirtió en el flamante DT del Atlético Mineiro, tras la salida del brasileño Cuca y la negativa del argentino Martín Anselmi. El técnico, de 65 años, tendrá su segundo ciclo en el equipo Galo.

Sampaoli ya dirigió su primera práctica en Belo Horizonte tras su firmar su contrato hasta diciembre de 2027. Será su segunda experiencia en la institución, al cual dirigió en 44 partidos entre 2019 y 2020, y conquistó el Campeonato Mineiro 2020. Actualmente, el equipo Galo se encuentra 14°, a dos puntos de la zona de Copa Sudamericana, pero también a dos puntos de la zona de descenso.

CAMpeão Mineiro em 2020, Jorge Sampaoli retorna para a sua segunda passagem como comandante Alvinegro! Com 65 anos e grandes trabalhos no currículo, o técnico assina vínculo válido até o final de 2027!



Agora é sem distanciamento social: estaremos… pic.twitter.com/7TJXzjUE46 — Atlético (@Atletico) September 3, 2025 Según el periodista brasileño Pedro Rocha, que se desempeña en la cadena TV Globo, Sampaoli cobraría un salario de u$s3,5 millones anuales, transformándose en el segundo más alto del fútbol de ese país. Firmaría contrato hasta diciembre de 2027. De esta forma, estará sólo por detrás del entrenador de Palmeiras, Abel Ferreira, quien embolsa una cifra estimada de u$s5.400.000.

El entrenador vuelve a dirigir tras ocho meses ausentes. Fue despedido en enero de este año del Rennes de Francia con apenas 10 partidos dirigidos (tres victorias y siete derrotas), dejando el cargo a menos de tres meses de haber sido presentado oficialmente.

sampaoli Sampaoli en su primera práctica en Atlético Mineiro.