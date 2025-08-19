Video: Pikachu y Labubu fueron arrestados durante una protesta en Moldavia

Un grupo de manifestantes disfrazados de Pikachu, Labubu y otros personajes de fantasía fueron arrestados durante una manifestación en Moldavia en apoyo a la dirigente opositora Yevgenia Gutsul, condenada a siete años de prisión por supuestas irregularidades en la financiación de su partido, un hecho que muchos consideran una persecución con trasfondo político.
En redes sociales circularon videos en los que se ve al icónico personaje de Pokémon junto a Labubu, un oso polar y otro personaje llevados por la policía y subiendo a una camioneta van.
En las imágenes se observa a los agentes escoltando a los personajes mientras los presentes gritaban "¡Libertad para Pokémon!", de manera irónica.
No es la primera vez que Pikachu aparece en una marcha. A fines de marzo, una persona también disfrazada de ese personaje de animé japonés sorprendió durante una masiva manifestación en Turquía en rechazo al gobierno del islamista Recep Tayyip Erdogan. En junio, Pikachu volvió a aparecer en una protesta en Nueva York.