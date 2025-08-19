19 de agosto de 2025 Inicio
Video: Pikachu y Labubu fueron arrestados durante una protesta en Moldavia

Ocurrió durante una marcha en apoyo a la dirigente opositora Yevgenia Gutsul, condenada a siete años de prisión. "¡Libertad para Pokémon!", gritaban de manera irónica los manifestantes.

Pikachu y Labubu se fueron en patrullero.

Pikachu y Labubu se fueron en patrullero.

Un grupo de manifestantes disfrazados de Pikachu, Labubu y otros personajes de fantasía fueron arrestados durante una manifestación en Moldavia en apoyo a la dirigente opositora Yevgenia Gutsul, condenada a siete años de prisión por supuestas irregularidades en la financiación de su partido, un hecho que muchos consideran una persecución con trasfondo político.

El incidente que sufrió un turista por infringir las normas de una reserva.
Lo atacó un elefante en India y tuvo que pagar una multa: los motivos

En redes sociales circularon videos en los que se ve al icónico personaje de Pokémon junto a Labubu, un oso polar y otro personaje llevados por la policía y subiendo a una camioneta van.

En las imágenes se observa a los agentes escoltando a los personajes mientras los presentes gritaban "¡Libertad para Pokémon!", de manera irónica.

