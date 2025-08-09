9 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Un niño de 12 años quemó adrede a su hermano con agua hirviendo mientras dormía

Un nene de 9 años fue internado de urgencia después de que su hermano mayor le arrojara agua hirviendo, en el marco del peligroso reto "Hot Water Challenge".

Por
Estados Unidos: un niño de 12 años quemó a su herman con agua hirviendo mientras dormía

Estados Unidos: un niño de 12 años quemó a su herman con agua hirviendo mientras dormía

FREEPIK

Un niño de 9 años fue internado de urgencia después de que su hermano mayor de 12 le tirara agua hirviendo mientras dormía, en el marco del peligroso desafío viral "Hot Water Challenge", en el estado de Pensilvania, Estados Unidos.

Impresionante inflable de la Luna sorprendió a los vecinos de La Plata. 
Te puede interesar:

Sorpresa y misterio en La Plata: vecinos descubren una Luna gigante en plena calle

Según un informe que publicó el Departamento de Policía del Municipio de Lancaster, el hermano mayor "decidió hacerle una broma a su hermano de 9 años", después de ver un reto en redes sociales. Para ello hirvió agua en el microondas de su casa y se la tiró sobre el pequeño que se encontraba dormido.

Como consecuencia, el menor fue trasladado de urgencia con graves quemaduras en el cuello y pecho, luego fue trasladado al Centro de Quemados de Lehigh para recibir tratamiento, según detallaron desde el sitio CrimeWatch.

La última actualización que brindó la policía local sobre el caso fue que después de una revisión por parte de la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Lancaster, "el sospechoso de 12 años está siendo acusado de agresión agravada y de poner en peligro imprudentemente a otra persona".

En los últimos meses, el desafío de "Hot Water Challenge" se popularizó por las redes sociales y videos de YouTube, el cual implica verter agua hirviendo sobre una persona desprevenida.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Tras la polemica del pato Juan, su dueña se reunió con el municipio.

Mendoza: tras la polémica por el pato Juan, su dueña se reunió con el municipio y acordaron el destino del ave

La increíble situación que vivió una comensal en un local italiano.

Cortó un croissant para compartir con su madre, se lo cobraron y las redes se revolucionaron

Glišic sufrió el inconveniente en un canal de televisión.

Impactante video: un ministro de Serbia sufrió un ACV durante una entrevista en vivo

Aníbal Pachano reveló quién fue el amor de su vida.
play

Aníbal Pachano reveló quién fue el amor de su vida: "Lo tengo clarísimo"

La China Suárez y Mauro Icardi adelantaron la noticia más romántica.

La China Suárez y Mauro Icardi confirmaron la noticia más especial: "Oficialmente..."

La joven contó que el chamuyo le salió tan mal que hasta la trataron de loca.

"No lo hagan": una joven contó su plan fallido para que varios chicos le escriban

Rating Cero

Minogue y Espósito tuvieron un encuentro despúés del show de la australiana.

Lali Espósito quedó fascinada con Kylie Minogue: "Casi..."

Las Series en Netflix que están llenas de personajes extraños... pero graciosos
play

Lo mejor de Netflix: esta es la famosa serie que llega con una nueva temporada de una familia muy atípica

Se esparcieron rumores sobre la posible separación de estas dos personas reconocidas

Una famosa cantante y un creador de contenido afrontan rumores de separación: quiénes son

Stranger Things 5 se suma a la lista de grandes series originales de Netflix que llegan a su fin, con una producción ambiciosa y múltiples guiños a temporadas anteriores.
play

Netflix: qué se sabe sobre la temporada 5 de Stranger Things

De qué se trata esta película de Netflix del aclamado director Noah Baumbach.
play

Está en Netflix, es una joya oculta y es una de las mejores películas

A tres años del estreno de la primera temporada de la serie Merlina, el personaje oscuro de la familia Addams regresa a pantalla de Netflix.
play

Merlina llegó a Netflix con más capítulos: de qué se trata la nueva temporada

últimas noticias

Minogue y Espósito tuvieron un encuentro despúés del show de la australiana.

Lali Espósito quedó fascinada con Kylie Minogue: "Casi..."

Hace 42 minutos
Un cajón viejo puede adaptarse fácilmente para albergar distintas especies vegetales.

Si tenés un cajón sin usar, no lo tires: así le podés dar una segunda vida útil

Hace 49 minutos
La decisión de provocar el siniestro estuvo vinculada a la frustración que le generaba una grave lesión de rodilla.

Fue compañero de Martín Demichelis y terminó preso por incendiar su propia casa

Hace 49 minutos
play
Las Series en Netflix que están llenas de personajes extraños... pero graciosos

Lo mejor de Netflix: esta es la famosa serie que llega con una nueva temporada de una familia muy atípica

Hace 50 minutos
Se esparcieron rumores sobre la posible separación de estas dos personas reconocidas

Una famosa cantante y un creador de contenido afrontan rumores de separación: quiénes son

Hace 51 minutos