Un niño de 12 años quemó adrede a su hermano con agua hirviendo mientras dormía

Estados Unidos: un niño de 12 años quemó a su herman con agua hirviendo mientras dormía FREEPIK

Un niño de 9 años fue internado de urgencia después de que su hermano mayor de 12 le tirara agua hirviendo mientras dormía, en el marco del peligroso desafío viral "Hot Water Challenge", en el estado de Pensilvania, Estados Unidos.

Según un informe que publicó el Departamento de Policía del Municipio de Lancaster, el hermano mayor "decidió hacerle una broma a su hermano de 9 años", después de ver un reto en redes sociales. Para ello hirvió agua en el microondas de su casa y se la tiró sobre el pequeño que se encontraba dormido.

Como consecuencia, el menor fue trasladado de urgencia con graves quemaduras en el cuello y pecho, luego fue trasladado al Centro de Quemados de Lehigh para recibir tratamiento, según detallaron desde el sitio CrimeWatch.

La última actualización que brindó la policía local sobre el caso fue que después de una revisión por parte de la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Lancaster, "el sospechoso de 12 años está siendo acusado de agresión agravada y de poner en peligro imprudentemente a otra persona".

En los últimos meses, el desafío de "Hot Water Challenge" se popularizó por las redes sociales y videos de YouTube, el cual implica verter agua hirviendo sobre una persona desprevenida.