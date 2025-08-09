9 de agosto de 2025 Inicio
Sorpresa y misterio en La Plata: vecinos descubren una Luna gigante en plena calle

En la capital bonaerense, en la calle 8 entre 63 y 64, apareció una réplica del satélite natura y las imágenes se viralizaron en redes sociales: ¿quién es su dueño y cómo llegó ahí?

Impresionante inflable de la Luna sorprendió a los vecinos de La Plata. 

Impresionante inflable de la Luna sorprendió a los vecinos de La Plata. 

Muchos enamorados prometen "bajarte la Luna" como una promesa de amor incondicional, en La Plata alguien lo hizo y las imágenes se volvieron virales en redes sociales. Los vecinos de 8 entre 63 y 64 se llevaron una sorpresa al amanecer con una luna gigante que ocupaba casi toda la calle. ¿Cómo llegó ahí?

Estados Unidos: un niño de 12 años quemó a su herman con agua hirviendo mientras dormía
Un niño de 12 años quemó adrede a su hermano con agua hirviendo mientras dormía

Las imágenes del inflable gigante de la Luna fueron compartidas por la cuenta @recorriendo.la.plata en su cuenta de Instagram. En las dos fotografías se puede observar el grado de detalle de la estructura y lo enorme que es, tan grande que ocupa toda la vereda y parte de la calle.

Desde 0221comar, informaron que "no es la primera vez" que aparece un elemento de este estilo y de dimensiones amplias, ya que "en la zona aseguran que ya vieron inflables como una Mafalda gigante, pero nadie sabe quién es el misterioso autor de estas obras".

En uno de los comentarios de la publicación de Instagram, un usuario informó que el autor de la Luna gigante es en realidad Alejandro Mañanes, quien se dedica hacer esculturas inflables. En uno de los videos publicados en su cuenta oficial @esculturasinflablesgigantes se puede ver como ubica la Luna sobre su "Lunamóvil", su auto con el que recorrió la ciudad.

