Trump amenazó a Irán con volver atacar si reconstruyen sus intalaciones nucleares

Estas declaraciones se conocen después de que Irán aprobara un proyecto de ley para suspender la cooperación con el organismo de control nuclear de la ONU, según informaron medios locales.

Donald Trump dijo que es "muy difícil" hacer que los países dejen de pelear y remarcó que a veces "hay que usar lenguaje duro".

Eso no es todo, sino que hace algunas horas Trump también llegó a comparar la ofensiva de Estados Unidos a Irán con las bombas atómicas que se lanzaron en la Segunda Guerra Mundial: "No quiero usar el ejemplo de Hiroshima. No quiero usar el ejemplo de Nagasaki, pero eso fue esencialmente lo mismo que puso fin a esa guerra. Esto puso fin a la guerra. Si no las hubiéramos eliminado, estarían luchando ahora mismo".

En esa línea continuó que "la inteligencia dice: ‘No lo sabemos, podría haber sido muy grave’. Eso es lo que dice la inteligencia. Así que supongo que es correcto, pero creo que podemos aceptar el ‘no lo sabemos’. Fue muy grave. Fue una destrucción".

Trump celebró que la OTAN aumente su gasto militar: "Es una gran victoria para todos"

Durante su discurso en la cumbre de la OTAN que se celebró este miércoles en La Haya, Donald Trump celebró que los países miembro de la alianza se hayan comprometido a elevar su gasto en defensa del 2% al 5% del PBI para 2035, un reclamo que venía sosteniendo hace tiempo.

"Estamos hablando de casi un billón de dólares al año dedicados a nuestra defensa común. Es una gran victoria para todos, pero sobre todo para Estados Unidos, porque nosotros estábamos llevando una carga sustancialmente más grande", sostuvo.

El mandatario criticó que "gobiernos anteriores no lograron que los aliados contribuyeran ni siquiera a la meta del 2%" fijada en 2022. "Ahora van a incrementar sus aportes y Europa va a asumir más responsabilidad por su seguridad para evitar desastres futuros como la terrible situación entre Rusia y Ucrania", señaló.

"Lo he dicho muchas veces: esto no hubiera ocurrido si yo hubiera estado en la presidencia. Pero es vital que estos fondos adicionales se dediquen a la adquisición de equipo militar, no a la burocracia, y ojalá mucho de ese armamento sea producido en Estados Unidos", concluyó.