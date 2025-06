Donald Trump comparó el bombardeo a Irán con Hiroshima y aseguró que "puso fin a la guerra"

El mandatario dialogó con periodistas este miércoles antes de participar de la Cumbre de la OTAN en La Haya , y buscó refutar un informe de inteligencia filtrado a CNN y The New York times que afirma que el ataque norteamericano del sábado apenas retrasó "unos meses" el plan nuclear iraní. El secretario de Defensa, Pete Hegseth , aseguró que la información "es falsa". "Lo retrasamos años" , sostuvo.

Por su parte, Trump destacó que los iraníes "gastaron billones de dólares desarrollando armas, y no lo lograron, y de hecho nos llevamos muy bien con ellos ahora mismo".

"Ese ataque puso fin a la guerra. No quiero usar el ejemplo de Hiroshima, no quiero usar el ejemplo de Nagasaki, pero fue esencialmente lo mismo que puso fin a esa guerra. Esto puso fin a esa guerra. Si no lo hubiéramos eliminado, estarían luchando ahora mismo", subrayó.

Irán anunció el fin de la guerra con Israel tras una "heroica resistencia"

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, anunció el fin de la guerra de 12 días con Israel luego de los ataques, aunque definió al país israelí como un "enemigo terrorista". También destacó que "el mundo observó la autoridad del gran Irán, que contaba con el apoyo de su pueblo".

En un mensaje difundido por la agencia IRNA, Pezeshkian confirmó la finalización del conflicto bélico con Israel: "Tras la heroica resistencia de nuestra gran Nación, asistimos al establecimiento de una tregua y al fin de esta guerra de 12 días impuesta".

En tal sentido, acusó al país israelí de haber iniciado los ataques. "Si bien el iniciador de esta guerra impuesta fue el enemigo terrorista, su fin fue determinado por la voluntad y la autoridad de la gran nación iraní. Hoy, tras la valiente resistencia de su gran Nación, que hizo historia, presenciamos un alto al fuego y el cese de la guerra de 12 días impuesta a la nación iraní por el aventurerismo y la incitación del régimen sionista", afirmó.

"Hemos logrado una victoria histórica", aseguró Netanyahu, tras el fin de la guerra con Irán

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, advirtió este martes que responderá "con la misma determinación y fuerza" en caso de que Irán decida reactivar su programa nuclear, en lo que fue su primera aparición pública desde que se anunció el alto el fuego entre ambos países, tras doce días de conflicto.

"Hemos relegado al olvido el proyecto nuclear iraní y, si alguien intenta reactivarlo, actuaremos con la misma determinación y fuerza para frustrar cualquier intento de este tipo. Irán no tendrá armas nucleares", aseguró Netanyahu.

En un mensaje televisado, Netanyahu se refirió a la "Operación León Ascendente" que Israel llevó adelante contra Irán. "Hemos logrado una victoria histórica", consideró el primer ministro.