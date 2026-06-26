Terremotos en Venezuela: Delcy Rodríguez confirmó que hay 589 muertos y 2.980 heridos La presidenta encargada actualizó la cifra de afectados por los movimientos sísmicos. Además, anunció la militarización del estado de La Guaira "para atender esta coyuntura tan dura que afecta a nuestro pueblo”. Por Agregar C5N en









“Los rescatistas están distribuidos en distintas zonas de desastre para salvar vidas", afirmó Delcy Rodríguez. Redes Sociales

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó este viernes que 589 fallecieron y otras 2.980 resultaron heridas debido al doble terremoto que azotó al país en la tarde del miércoles. Mediante una conferencia de prensa, brindó un nuevo parte actualizado donde también detalló que "hemos rescatado con vida a decenas de personas".

“Los rescatistas están distribuidos en distintas zonas de desastre para salvar vidas. Lo dijimos desde el primer minuto, de la ocurrencia de este terrible evento, salvar vidas, vamos al rescate de las personas que están atrapadas bajo escombros. En esa labor nos encontramos sin descanso. Aquí nadie ha dormido un minuto desde que hemos tenido la tarea y el objetivo vital de rescatar a las personas”, comentó.

Luego informó que "además estamos en un proceso de saturación de alimentos y agua para atender a la población. En este marco quiero decir que hemos tomado la decisión de militarizar el estado, como ya lo pueden apreciar, nuestra fuerza armada bolivariana y sus distintos componentes están en el territorio de la Guaira para atender esta coyuntura tan dura que afecta a nuestro pueblo”.

#AHORA | La palabra de Delcy Rodríguez tras los devastadores terremotos en Venezuela



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A través de un contacto telefónico con el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Rodríguez detalló el alcance de la medida: "Este fondo inicial nos permitirá reconstruir infraestructura crítica, hospitales y viviendas para todas aquellas familias que lo perdieron todo debido a este desastre natural", afirmó la funcionaria.

Los sismos que superaron los 7 puntos en la escala de Richter, golpearon fuerza la infraestructura del país, concentrando los mayores daños en Caracas, La Guaira y Falcón. El balance preliminar de las autoridades refleja la magnitud de la tragedia: al menos 235 muertos confirmados y más de 4.300 heridos. Además, se registró un fuerte colapso de edificios y viviendas residenciales. Asimismo elAeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía sufrió severas afectaciones, lo que obligó a aerolíneas nacionales e internacionales a suspender todas sus operaciones este jueves.