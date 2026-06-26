26 de junio de 2026 Inicio
En Vivo

Terremotos en Venezuela: Delcy Rodríguez confirmó que hay 589 muertos y 2.980 heridos

La presidenta encargada actualizó la cifra de afectados por los movimientos sísmicos. Además, anunció la militarización del estado de La Guaira "para atender esta coyuntura tan dura que afecta a nuestro pueblo”.

Por
“Los rescatistas están distribuidos en distintas zonas de desastre para salvar vidas

“Los rescatistas están distribuidos en distintas zonas de desastre para salvar vidas", afirmó Delcy Rodríguez. 

Redes Sociales

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó este viernes que 589 fallecieron y otras 2.980 resultaron heridas debido al doble terremoto que azotó al país en la tarde del miércoles. Mediante una conferencia de prensa, brindó un nuevo parte actualizado donde también detalló que "hemos rescatado con vida a decenas de personas".

Te puede interesar:

C5N en Venezuela: crisis humanitaria y búsquedas desesperadas tras los terremotos

“Los rescatistas están distribuidos en distintas zonas de desastre para salvar vidas. Lo dijimos desde el primer minuto, de la ocurrencia de este terrible evento, salvar vidas, vamos al rescate de las personas que están atrapadas bajo escombros. En esa labor nos encontramos sin descanso. Aquí nadie ha dormido un minuto desde que hemos tenido la tarea y el objetivo vital de rescatar a las personas”, comentó.

Luego informó que "además estamos en un proceso de saturación de alimentos y agua para atender a la población. En este marco quiero decir que hemos tomado la decisión de militarizar el estado, como ya lo pueden apreciar, nuestra fuerza armada bolivariana y sus distintos componentes están en el territorio de la Guaira para atender esta coyuntura tan dura que afecta a nuestro pueblo”.

Venezuela destinará u$s200 millones del FMI para la reconstrucción de las ciudades

En respuesta a la emergencia nacional provocada por los dos potentes sismos que sacudieron a Venezuela este miércoles, la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, anunció la creación de un fondo inicial de u$s200 millones. Estos recursos, reservados en el Fondo Monetario Internacional (FMI), se destinarán de inmediato a la reconstrucción de las zonas más afectadas.

A través de un contacto telefónico con el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Rodríguez detalló el alcance de la medida: "Este fondo inicial nos permitirá reconstruir infraestructura crítica, hospitales y viviendas para todas aquellas familias que lo perdieron todo debido a este desastre natural", afirmó la funcionaria.

Los sismos que superaron los 7 puntos en la escala de Richter, golpearon fuerza la infraestructura del país, concentrando los mayores daños en Caracas, La Guaira y Falcón. El balance preliminar de las autoridades refleja la magnitud de la tragedia: al menos 235 muertos confirmados y más de 4.300 heridos.

Además, se registró un fuerte colapso de edificios y viviendas residenciales. Asimismo elAeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía sufrió severas afectaciones, lo que obligó a aerolíneas nacionales e internacionales a suspender todas sus operaciones este jueves.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El terremoto causó más de 230 muertes.

Tras los sismos, Venezuela destinará u$s200 millones del FMI para la reconstrucción

Más de 230 muertos por los terremotos en Venezuela.
play

Terremotos en Venezuela: se confirmaron 589 muertos y más de 2.980 heridos

Las autoridades venezolanas continúan buscando sobrevivientes entre los escombros.

Venezuela confirmó 235 muertos y 4.300 heridos por los terremotos mientras siguen las tareas de rescate

La famiia de Cinzia de GH se solidarizó con las víctimas de Venezuela.

El conmovedor mensaje de la familia de Cinzia Francischiello, la participante venezolana de Gran Hermano

La actriz se negó a abandonar su hogar

El estremecedor relato de Grecia Colmenares tras el terremoto en Venezuela: quedó atrapada en su casa

Antonela Roccuzzo se mostró conmovida por la catástrofe en Venezuela.

"Ayuda a Venezuela": Antonela Roccuzzo se solidarizó con los damnificados por el terremoto

Rating Cero

Una nueva polémica tiene como protagonista a la artist en Gran Hermano.

Escándalo en Gran Hermano: Andrea del Boca acusó a una participante de querer pegarle

Pestañela encendió las redes con una foto muy picante.

Daniela Celis hizo topless y dejó un mensaje picante para los hombres

Flor Peña quedó en el centro de la polémica por sus dichos en Luzu TV.

Ángel de Brito reveló la intimidad de Flor Peña a días del escándalo que vivió en Luzu TV

Tenía 34 años. 

Desconsuelo en el cine: murió un reconocido animador tras ser atropellado por un tren

Se separaron en pleno embarazo.

Un reconocido influencer se separó de su pareja en pleno embarazo y fue cuestionado en redes sociales

La placa definitiva quedó conformada por cinco participantes.

Cómo quedó la placa definitiva de Gran Hermano: salvaron a cuatro participantes

últimas noticias

Una nueva polémica tiene como protagonista a la artist en Gran Hermano.

Escándalo en Gran Hermano: Andrea del Boca acusó a una participante de querer pegarle

Hace 12 minutos
play

Tensión y corte en Puente Pueyrredón: la Policía, cara a cara con los manifestantes

Hace 17 minutos
Pestañela encendió las redes con una foto muy picante.

Daniela Celis hizo topless y dejó un mensaje picante para los hombres

Hace 17 minutos
Flor Peña quedó en el centro de la polémica por sus dichos en Luzu TV.

Ángel de Brito reveló la intimidad de Flor Peña a días del escándalo que vivió en Luzu TV

Hace 19 minutos
Crece la mora de los argentinos. 

Plazos hasta 120 meses y tasa especial: cómo acceder al nuevo plan del Banco Nación para regularizar deudas familiares

Hace 26 minutos