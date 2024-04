Tensión en Medio Oriente: el mundo mira a Israel y espera su respuesta tras el ataque de Irán

El Consejo de las Naciones Unidas le pidió al Primer Ministro Benjamin Netanahyu que el contraataque no sea letal. Desde el Ministerio de Guerra aseguran que la respuesta será contundente.

El gabinete de guerra aseguró que va a responder, este martes tendrán una nueva reunión para definir el ataque luego del de Irán, que consistió en más de 300 drones, misiles y hasta la participación de Hezbollah.

Lo cierto es que Israel se encuentra bastante solo dado que ya Estados Unidos se pronunció al respecto y dijo que no va a apoyar esta respuesta. Netanyahu, en tanto, tiene mucha presión internacional porque le piden que no responda y se mantenga al margen para que no escale el conflicto.

Israel insta a imponer sanciones en "ofensiva diplomática" contra Irán

Israel lanzó una "ofensiva diplomática" contra Irán este martes y llamó a 32 países a que impongan sanciones contra la Guardia Revolucionaria de la República Islámica y su programa de misiles, tras el ataque sin precedentes de Teherán este fin de semana.

"En paralelo con la respuesta militar al lanzamiento de misiles y de drones, estoy dirigiendo una ofensiva diplomática contra Irán", escribió el ministro de Relaciones Exteriores, Israel Katz, en la red social X.

Katz, un ministro de la coalición de gobierno de extrema derecha de Benjamin Netanyahu, muy cercano al primer ministro y miembro de su partido, el Likud, defiende una línea dura contra Irán.

"Esta mañana envié misivas a 32 países y hablé con decenas de ministros de Relaciones Exteriores y personalidades de todo el mundo para pedir que se impongan sanciones al proyecto iraní de misiles y que se declare como organización terrorista" a los Guardianes de la Revolución.

El canciller no especificó a qué gobiernos pidió que impusieran sanciones contra los Guardianes de la Revolución, que está en la lista negra de organizaciones terroristas de Estados Unidos y son objeto de sanciones de la UE.

"Hay que detener a Irán ahora, antes de que sea demasiado tarde", defendió Katz, después del ataque del sábado en la noche lanzado por Teherán, con una andanada de misiles y drones, que los militares israelíes afirmaron que fueron interceptados en un 99%.

El jefe de Estado Mayor israelí, el general Herzi Halevi, prometió el lunes que su país responderá al ataque de Irán, pese a los llamados de numerosos países, incluido su mayor aliado Estados Unidos, a evitar una escalada en Oriente Medio, donde Israel está en guerra con el movimiento islamista palestino Hamás en la Franja de Gaza desde hace más de seis meses