Suspenden el rescate de una alpinista rusa atrapada a 7.000 metros en el Pico Pobeda

Las autoridades de Kirguistán anunciaron que no detectaron ninguna señal de vida de Natalia Nagovitsina, que sufrió un accidente en su intento de cumbre y se fracturó una pierna. Hace unos días un drone pudo obtener su última imagen, refugiada dentro de una carpa.

Suspenden el rescate de la alpinista experimentada Natalia Nagovitsina se encuentra atrapada a 7.000 metros en el Pico Pobeda tras sufrir un accidente donde se fracturó la pierna. En las últimas horas, las autoridades anunciaron que cancelaron su búsqueda, a pesar de que hace días atrás un drone había podido captar a la mujer saludando desde dentro de una carpa.

El papa León XIV junto a Volodimir Zelenski.
El papa León XIV le envió una carta a Volodimir Zelenski y volvió a pedir la paz entre Rusia y Ucrania

La alpinista junto a otros compañeros intentó hacer cumbre en el Pico Pobeda, ubicado en Kirguistán. Sin embargo, el 12 de agosto sufrió un accidente y se fracturó una pierna, lo que la imposibilitó concretar la cumbre o poder bajar para recibir asistencia.

Uno de sus compañeros, Luca Sinigaglia murió el 15 de agosto cuando descendía después de llevarle alimentos a un campamento improvisado que logró armar en la esquina de una montaña. Su cuerpo continúa a 7.000 metros de altura, ya que las temperaturas de -30 grados, visibilidad nula y fuertes vientos, imposibilitaron una ventana para que los rescatistas trabajen sin poner en riesgo su vida.

A pesar de esto, un drone del Ministerio de Defensa de Kirguistán logró captar las últimas imágenes de la mujer, el pasado 19 de agosto, a quien se la podía ver desde dentro de una carpa naranja, moviendo sus manos como en señal de que se encontraba viva y esperaba el rescate.

A raíz de estas imágenes, el hijo de la alpinista habló con medios locales y pidió para que se reanude la búsqueda: "Estoy seguro de que está viva y quiero que la rescaten. Al menos debería hacerse un nuevo vuelo con dron para buscar señales de vida".

Sin embargo, según información de AFP, las autoridades de Kirguistán informaron que utilizaron un dron con cámara térmica para sobrevolar la zona: "Según el análisis de los datos obtenidos y teniendo en cuenta una combinación de factores, especialmente las condiciones climáticas extremas y las especificidades de la zona, no se ha detectado ninguna señal de vida en el lugar en el que se halla Natalia Nagovitsyna", expresaron.

