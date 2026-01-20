Alexander Stubb planteó una salida diplomática al conflicto por Groenlandia y advirtió sobre los riesgos de una escalada en el Ártico.

Tensión mundial por Groenlandia: el presidente de Finlandia le recomendó a Trump "ir a la sauna y tomar un baño helado"

El presidente de Finlandia, Alexander Stubb , buscó bajar la tensión internacional en torno a la intención de Estados Unidos de anexar Groenlandia y le pidió a Donald Trump tomarse un tiempo para “desacelerar” antes de avanzar en definiciones sobre el futuro del territorio.

“Es bueno frenar, ir a la sauna, darse un baño helado y después encontrar una solución. De la diplomacia del golf a la diplomacia de la sauna", expresó Stubb en declaraciones al diario The Washington Post.

El mandatario finlandés describió tres posibles desenlaces para el conflicto por Groenlandia. El escenario positivo, explicó, sería aquel que permita reducir la intensidad del debate y reforzar la seguridad en el Ártico dentro del marco de la OTAN.

El negativo, en cambio, implicaría un deterioro en la relación entre Groenlandia y Dinamarca. El peor de los escenarios, advirtió, sería un intento de adquisición del territorio por parte de Estados Unidos mediante el uso de la fuerza.

Las declaraciones de Stubb se produjeron en un contexto de creciente tensión internacional, marcado también por un nuevo enfrentamiento entre Trump y el presidente francés, Emmanuel Macron .

En las últimas horas, Trump lanzó duras críticas contra su par europeo luego de que Francia rechazara sumarse al Consejo de Paz impulsado por Washington para abordar el conflicto en Gaza. En respuesta, el presidente estadounidense amenazó con aplicar aranceles del 200 % a los vinos y champanes franceses, como forma de presión política y comercial.

Además, Trump cuestionó la figura de Macron y relativizó su liderazgo, al señalar ante la prensa que “nadie lo quiere” y que su salida del poder estaría próxima. Desde el Elíseo, en tanto, dejaron trascender que la negativa francesa se basa en objeciones de fondo al funcionamiento del Consejo, cuyos estatutos —exceden el marco del conflicto en Gaza y plantean reparos sobre principios y estructuras de las Naciones Unidas.