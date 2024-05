Reino Unido: detuvieron a un tiktoker por molestar a un guardia real británico a caballo

En su defensa, el acusado argumentó no haber hecho nada malo: "No he hecho una mierda, ¿no has visto lo que ha pasado, amigo? Estoy tranquilo, estoy tranquilo, no hay necesidad de agarrarme del cuello, hermano, no hay necesidad de agarrarme del cuello. No he amenazado a nadie, ¿sabes?".

En el contenido subido en las redes sociales reveló que cuando el sospechoso se sobrepasa con su humorada es arrestado y se queda en silencio, mientras los efectivos de seguridad se lo llevan adentro del museo.

Guardia Real Británica a caballo Redes Sociales

Cómo es el protocolo de la Guardia Real Británica

El protocolo de la Guardia Real Británica supone que los escoltas del rey no puede entablar ningún diálogo con las personas que se acercan a ellos para hablarles o tomarse una foto, incluso si los insultan o tocan.

Según explica el medio local Metro, los soldados tienen permitido gritar “Abran camino para los Guardias de la Reina” en caso de que haya turistas obstruyendo su camino. Si aun así, las personas no atienden la orden, tienen autorización de empujar al público, lo que ha quedado grabado en muchos videos. Si algún turista actúa de manera agresiva hacia ellos, los guardias pueden apuntarles con su rifle, adoptando una posición de “En Guardia”.