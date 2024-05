Red de trata en México: dos de las argentinas rescatadas serán repatriadas al país

Al mismo tiempo, se confirmó que México pagará los gastos del operativo, debido que en dicho país ocurrió el delito. Se espera que con el transcurso de los días las demás víctimas también reciban ayuda para regresar a la Argentina.

Rescataron a 15 argentinas de una red de trata que habían viajado por falsas ofertas de trabajo

A mediados de mayo pasado una de las argentinas denunció en el WhatsApp de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo que se escapó de un lugar donde funcionaba una red de trata.

“Fiscales ayúdenme. Quiero denunciar que me escapé de un quilombo o como dicen aquí un bar La Consentida, donde me prostituían en contra de mi voluntad y no conozco esta ciudad porque soy de Argentina, pero sé que las calles son Constituyentes y Carretera Federal. Les ruego oculten mi teléfono porque temo por mi vida. Hay tres pibas de 12 o 13 años. Las prostituyen es horrible. Somos 15 pibas que nos quitaron los pasaportes, pero yo me logré escapar. Les ruego nos ayuden”, expresaba el mensaje.

Frente a esta denuncia, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de Quintana Roo allanó el lugar, rescató a las mujeres y confirmó que durante el operativo se detuvo a tres hombres: Luis Alfredo “N”, Emmanuel “N” y Ángel Alberto “N” por el delito de explotación sexual.

En el informe judicial se detalla que todas las víctimas llegaban a Playa del Carmen luego de que les ofrecieran trabajos en hoteles de lujo. Sin embargo, detrás de esto había un plan para captarlas.

Cuando las turistas arribaban a Quintana Roo, eran captadas por los detenidos para llevar a cabo dichos trabajos, pero, en realidad, eran sometidas a trabajos sexuales