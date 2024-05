Tragedia en un acto político en México: se desplomó el escenario y murieron nueve personas

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que habían muerto cuatro personas y que había 15 heridos, pero el gobernador Samuel García se acercó al lugar inmediatamente y confirmó poco después las cifras que se conocen hasta el momento.

En este video se ve cómo se derrumba toda la estructura sobre la multitud, se reportan 5 muertos y más de 50 lesionados en San Pedro Garza García.



Máynez confirmó que se encuentra bien de salud y se trasladó a un hospital cercano solo por precaución. Según las encuestas, se encuentra tercero luego de la oficialista Claudia Sheinbaum Pardo, y de la principal candidata opositora, Xóchitl Gálvez.

En los videos se pueden ver como se desplomaban las carpas y la pantalla para adelante. Las luces también se cayeron sobre el escenario y los primeros lugares fueron los más afectados. La gente intentó salvarse y se puede ver como corren hacia la salida.

En primer lugar, había gente atrapada y lesionada, pero luego se confirmó que pudieron salir. Aún no hay cifra concreta de heridos. Uno de los asistentes al evento público, José Juan, reveló: “De repente se vino abajo, me golpeó en la cabeza y me desmayé, lo demás fue pura histeria, puro pánico”.