Pepe Mujica despidió al papa Francisco: "Se fue la historia de un hombre comprometido con su manera de sentir y pensar"

En diálogo con Ámbito, Mujica remarcó el rol del pontífice, luego de su fallecimiento, en medio de la conmoción mundial: "Creo que este señor, nacido acá en el Rio de La Plata, acaba de cerrar su ciclo. Realmente presentó una cara de rescate del viejo cristianismo, en su sentido solidario, tratando de no olvidar jamás el mensaje positivo hacia los sectores más débiles de la sociedad".

"No se acaba de ir un señor Papa neutral, se acaba de ir toda la historia de un hombre religioso comprometido con su manera de pensar y de sentir", agregó en esta línea.

En tanto, se refirió a los antecesores del papa Francisco: "Han muerto muchos Papas. Pasa el tiempo... Tienen una verdadera escalera. Este compone un escalón que no debería ni olvidar ni el mundo cristiano, ni el mundo en general que está sepultado en sus brutales contradicciones de clase y a veces se olvida de las más elementales consideraciones humanas".

En tal sentido, Mujica definió que rememorar al pontífice "no es solo una postura que se puede tener desde el punto de vista religioso. Es también una postura política frente al reparto de bienes y a la cantidad de dificultades que enfrentan los sectores mas débiles de nuestra sociedad. Honor y jamás olvido a este señor Papa, que ha tenido por encima de todo una formidable causa humana para vivir".

Por último, hizo alusión a su último encuentro con Francisco, que se produjo en octubre de 2024: "Era muy amable y yo que no soy militante creyente, realmente me consideré un privilegiado negociante de la amistad y diría más, en el compañerismo de este Papa, que no pasó por la vida como un neutral. Siempre se comprometió con las mejores posiciones frente a las contradicciones que padece el género humano. Por eso, honor y memoria".

La muerte del papa Francisco, el argentino que reformó la Iglesia

El papa Francisco falleció este lunes a los 88 años, luego de varias complicaciones de salud que lo obligaron a sucesivas internaciones. Su papado estuvo marcado por su intención de reformar la Iglesia desde adentro, lo que lo llevó a enfrentarse con los sectores más conservadores de la Iglesia, con los que mantuvo una tensa relación. En ese marco, Francisco avanzó en cambios gubernamentales del Vaticano, para darles más espacio a las mujeres y a los laicos, así como también para prevenir que se repitan situaciones escandalosas como abusos sexuales a menores o manejos espurios de dinero.

"Queridos hermanos y hermanas, con profundo dolor debo anunciar el fallecimiento de nuestro Santo Padre Francisco. A las 7:35 de esta mañana, el Obispo de Roma, Francisco, regresó a la casa del Padre", anunció el cardenal Kevin Farrell, camarlengo del Vaticano, en un comunicado.

Su última aparición pública tuvo lugar ayer cuando, aún convaleciente de una infección respiratoria, se había presentado en el balcón de la basílica de San Pedro para impartir la tradicional bendición "Urbi et Orbi".

Allí realizó un contundente llamado a la libertad religiosa como pilar fundamental para la paz mundial. Ante una multitud de 35.000 fieles congregados en la plaza, el pontífice, de 88 años, permaneció en silla de ruedas mientras un colaborador leía su mensaje pascual.

"No puede haber paz sin libertad de religión, libertad de pensamiento, libertad de expresión y respeto por las opiniones de los demás", afirmó Francisco, quien a pesar de su reciente hospitalización por neumonía bilateral, decidió estar presente físicamente en esta importante celebración para los católicos de todo el mundo.

El Papa, quien había delegado la lectura de sus mensajes durante la Semana Santa debido a sus problemas respiratorios, se mostró visiblemente debilitado, pero presente y activo en su rol pastoral.

La misa del Domingo de Resurrección fue oficiada por el cardenal Angelo Comastri, mientras Francisco se limitó a desear una "Buena Pascua" antes de la bendición.

En su mensaje pascual, el pontífice realizó un enérgico llamado a todas las partes involucradas en el conflicto de Gaza, instando a un cese del fuego, la liberación de los rehenes y la asistencia humanitaria para la población afectada.