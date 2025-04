Franco Colapinto despidió al papa Francisco: "Nos inspiró a ser mejores personas"

"Nos recordó que todos tenemos cerca a Dios. Gracias por ayudarnos a encontrar la fuerza y la inspiración", concluyó el piloto de la escudería francesa BWT Alpine Formula One Team. Si bien no lo llegó a conocer de forma presencial, el corredor de 21 años no dudó en lanzar su despedida a Jorge Bergoglio, quien ya forma parte de la historia grande de nuestro país.

Franco Colapinto historia Papa Francisco La sentida despedida de Colapinto al papa Francisco. Captura Instagram

De igual manera, este no es el fin de la presencia argentina en el Vaticano, sino que cuatro cardenales nacidos en nuestro país participarán de la elección del nuevo papa. El Colegio Cardenalicio está integrado por 252 cardenales, pero al poder votar solo los menores de 80 años, solo 138 son electores.

El emotivo mensaje de Lionel Messi por la muerte de Francisco: "Un papa distinto, cercano y argentino"

Lionel Messi escribió un emotivo mensaje tras la muerte del papa Francisco a sus 88 años. En un posteo de su cuenta de Instagram, el futbolista señaló: " Te vamos a extrañar".