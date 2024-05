Para qué sirve el pulgar robótico diseñado por Cambridge: el dedo extra que todos pueden manejar

Embed

Los resultados de este estudio fue publicado recientemente en la revista Science Robotics, ya que "de ellos, sólo cuatro no pudieron utilizar el Tercer Pulgar, ya sea porque no se adaptaba bien a su mano o porque no podían controlarlo con los pies".

"La tecnología está cambiando nuestra definición misma de lo que significa ser humano, y las máquinas se están convirtiendo cada vez más en parte de nuestra vida cotidiana, y incluso nuestras mentes y cuerpos", expresó la profesora Tamar Makin, de la Unidad de Ciencias del Cerebro y Cognición del Consejo de Investigación Médica (MRC) de la Universidad de Cambridge. Desde la Institución explicaron que este tercer pulgar se usa en el lado opuesto de la palma del pulgar biológico y se controla mediante un sensor de presión colocado debajo de cada dedo gordo del pie.

Sale a la venta un perro robot lanzallamas que dispara fuego hasta 10 metros

La empresa estadounidense Throwflame lanzó a la venta un perro robot lanzallamas que dispara fuego hasta 10 metros. Este androide con forma de animal puede ser controlado de formar remota y cuenta con una mira láser. Sale 9.000 dólares y en 48 estados es considerado legal.

Conozca el Thermonator: el primer perro robot lanzallamas que dispara chorros de fuego de hasta 10 metros llega al mercado de Estados Unidos.



Los estadounidenses ahora pueden comprar en línea un perro robot con lanzallamas por 9.420 dólares. pic.twitter.com/L5SwmnzB68 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) April 24, 2024

En el video del perro robot que circula en redes sociales, se puede ver como utiliza su mira láser y tira fuego con un lanzallamas colocado en su "lomo" o parte superiror. Desde la página oficial de Throflame explicaron que este androide sirve para: el control y prevención de incendios forestales, gestión agrícola, conservación ecológica, eliminación de nieve y hielo, y entretenimiento.

También explicaron que la batería dura una hora, las llamas pueden alcanzar los 10 metros y se puede manejar de forma remota vía WiFi o Bluetooth. Viene equipado con un lanzallama ARC para "la proyección de llamas bajo demanda, que presenta un sistema de montaje versátil y una mayor duración de la batería para mejorar la flexibilidad operativa y la longevidad".

Se puede comprar online en Estados Unidos y mediante la página https://throwflame.com/products/thermonator-robodog/, donde ofrecen envío gratis en el país.