Nacen los primeros bebés fecundados por un robot que crea humanos

"El procedimiento actual dura unas 20 horas, requiere de embriólogo, laboratorios e instrumental. Cuando esté en marcha este proyecto, en cinco horas un solo técnico puede hacerlo todo con el robot", explican desde Overture, para el medio Nius Diario.

En esta línea, desde la empresa aclararon que es un gran avance utilizar este tipo de tecnología, ya que no supone eliminar al embriólogo, ya que debe supervisar la operación y se disminuye el error humano.

Es Estados Unidos, ya nacieron los primeros bebés que fueron concebidos por el robot, lo que representa un importante avance para la ciencia y este tipo de tecnología. Ya que también bajaría los costos de la Fecundación In Vitro.

Un robot colapsó después de trabajar 20 horas seguidas. El androide llamado "Digit" sufrió una caída durante una demostración en una exhibición de cadenas de suministro en Chicago, Estados Unidos y sorprendió a todos los presentes. ¿Qué le pasó?

La compañía Agility Robotics, diseñó un modelo de robot para trabajar en almacenes, levantando cajas y realizando otras tareas.

Stressed like the rest of us: Robot collapses under pressure at exhibition