México: dos alumnos detenidos por secuestrar a un maestro y tirar su cuerpo a un río lleno de cocodrilos

Tres días después de su desaparición, Diego Yasmar Barrales San Juan apareció en el río Pantepec. Según las autoridades, dos jóvenes descartaron los restos después que la familia del profesor no llegó a pagar el rescate.

A pesar de terminar en el río, el cuerpo del maestro no fue atacado por cocodrilos.

Dos alumnos fueron detenidos por el presunto secuestro de un maestro y tirar su cuerpo a un río lleno de cocodrilos. La familia de Diego Yasmar Barrales San Juan no llegó a pagar el rescate, por lo que los dos jóvenes decidieron arrojar sus restos al río Río Pantepec.

Sin embargo, tres días despúes apareció el cuerpo sin vida de Diego Yasmar Barrales San Juan en el Río Pantepec, mundiamente conocido por estar lleno de cocodrilos. A raíz de esto, se inició una investigación que dio con la identidad de dos adolescentes de 16 y 17 años, exalumnos de San Juan, quiénes lo habrían secuestrado.

Las autoridades invesitigan el motivo del asesinato aunque presumen que el secuestro fue planeado desde el comienzo de las vacaciones de verano. "Lo único que pedimos es justicia y que salga la verdad. No estamos aquí para condenar a nadie, simplemente. No queremos que esto quede impune", expresó su familia y, añadieron que ante el pago del rescate "no tenemos esa cantidad de dinero. Vivimos de sueldo en sueldo”.