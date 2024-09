La dramática historia de una mujer que fue drogada y violada por su marido y otros 50 hombres durante una década

La mujer de 71 años relató cómo su exesposo la dejaba inconsciente para que otros hombres la violaran sistemáticamente mientras la grababa. "Me consideraban como una bolsa de basura", sentenció.

La damnificada tiene 71 años y este jueves dio su testimonio en el cuarto día del proceso judicial: "Es insoportable. Tengo tanto que decir que no siempre sé por dónde empezar”, aseguró. Todos son juzgados por violación con agravantes entre 2011 y 2020 y se espera que el proceso dure hasta diciembre.

La investigación empezó cuando un agente de seguridad vio a su exesposo, Dominique Pélicot, sacando fotos sexuales de mujeres en un centro comercial en 2020. Cuando entraron a las computadoras descubrieron miles de fotos y grabaciones con las violaciones. La mujer lo abandonó después que le mostraron algunas de las imágenes.

En el tribunal aseguraron que fueron más de 10 años de abuso sexual Redes Sociales

La vida de Gisèle Pélicot y su exmarido Dominique Pélicot

Gisèle Pélicot y su marido vivieron juntos durante 50 años en los que fueron padres de tres hijos. Cuando se jubilaron se mudaron al pueblo de Provenza, en el sur de Francia. En el juicio ella aseguró: “Pensé que éramos una pareja muy unida”. Primero se resistió a ver las cerca de 200 violaciones que sufrió en Paris y en Mazan hasta 2020.

Finalmente, el 2 de noviembre de 2020 decidió ver las fotografías: “Mi mundo se derrumbó, todo se derrumbó, todo lo que construí durante 50 años. Son escenas de barbarie, de violación”. Ante los 5 magistrados confesó: , “Estoy inerte, en mi cama y están violándome”, sobre la crueldad de su victimario, de 71 años.

Gisèle reflexionó que se fue de su casa con dos valijas, “lo único que me quedaba de 50 años de vida juntos”, "ya no tengo identidad" y "no sé si algún día podré reconstruirme”.

Qué hacer ante un caso de violencia de género

En caso de violencia por motivos de género, comunicarse telefónicamente con el 144. Se trata de la línea nacional gratuita en todo el país que brinda contención, información y asesoramiento. Para casos de riesgo, llamar al 911.

También es posible comunicarse por WhatsApp al 1127716463 o por mail a [email protected].