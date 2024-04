Jorge Glas, tras ser detenido por la Policía de Ecuador en la embajada de México: "No voy a claudicar" El exvicepresidente ecuatoriano recordó el momento en el que fue arrestado: "Me dijeron que me pare y yo no podía por la paliza que me habían dado". Por







Jorge Glas fue detenido. Redes sociales

Jorge Glas, que fue detenido forzadamente, recordó cuando la Policía de Ecuador ingresó a la embajada de México, lo que desató un escándalo sin precedentes entre ambos países. El exvicepresidente ecuatoriano, que mantiene una huelga de hambre, advirtió que no "claudicará".

Glas, que ya fue condenado en dos oportunidades por corrupción y ahora afronta nuevos cargos, se reunió virtualmente con sus abogados y su familia. Allí, recordó cómo se encontraba mientras lo detenían: "Estaba apaleado. Me ponen a leerme los derechos. Me sientan y me desvanezco. Me dijeron que me pare y yo no podía por la paliza que me habían dado".