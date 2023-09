Jair Bolsonaro fue procesado por incitación a la violencia

Bolsonaro fue demandado por el Ministerio Público Federal y por la diputada Maria do Rosário.

Jair Bolsonaro, que se mostró a favor de Javier Milei tras las PASO , recibió un revés judicial, luego de que el Tribunal del Distrito Federal de Brasil volvió a activar una causa contra al expresidente por presunta incitación al delito de violación , contra la diputada Maria do Rosário.

El caso tiene que ver con un discurso que Bolsonaro pronunció en diciembre de 2014, cuando era legislador, en la Cámara de Diputados, y había dicho que “la única razón por la que no violaría” a la legisladora del ahora gobernante Partido de los Trabajadores era porque “no se lo merecía”, porque él la consideraba “muy fea” y no era su tipo.

Tras dichas declaraciones, Bolsonaro fue demandado por el Ministerio Público Federal y por la propia Maria do Rosário.

Al mismo tiempo, el exfuncionario público se encuentra enfrentando otras acusaciones en la Justicia: el pasado 30 de junio, el Tribunal Superior Electoral lo inhabilitó para disputar elecciones hasta 2030 debido a abusos de poder durante su mandato presidencial entre 2019 y 2022.

La imputación a Jair Bolsonaro por sus dichos contra Maria do Rosário

El expresidente fue imputado por “incentivar a la violencia” en junio de 2016, y en aquel momento, el Supremo Tribunal Federal (STF, corte suprema) entendió que, además, de incitar la práctica de la violación sexual, Jair Bolsonaro había ofendido el honor de la diputada.

El caso fue suspendido en 2019 después de que Bolsonaro asumiera como Presidente, pero el mes pasado el Tribunal dio vía libre para seguir la causa.

Tras conocerse la decisión judicial, el jefe de Estado brasileño se prenunció en Twitter citando una nota y lo consideró como una “persecución” en su contra.

“Una más: ahora en 2014. ¡La persecución no cesa! Siempre hemos defendido castigos más severos para quienes cometen este tipo de delitos y precisamente quien defiende al criminal ahora se convierte en `víctima`. Me insultaron, me defiendo. Una vez más se modifica el orden de los hechos para confirmar ¡otra persecución política conocida por todos!”, escribió.