Italia: Giorgia Meloni anunció su candidatura para las elecciones europeas

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, anunció que encabezará la lista de Hermanos de Italia de cara a los comicios del Parlamento Europeo en junio. No obstante, en caso de ser electa, no ocuparía una banca ya que se trataría de una candidatura "testimonial" para intentar atraer votos al espacio y debido a que no renunciaría a su cargo para ocupar el nuevo rol.