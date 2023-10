Israel difundió un audio que responsabiliza a la Yihad Islámica por el ataque al hospital de Gaza

"La Yihad Islámica atacó un hospital en Gaza; las FDI no lo hicieron. Escucha a los terroristas mientras ellos mismos se dan cuenta de esto", sostiene el mensaje que se publicó en Twitter. En la grabación, dos supuestos milicianos de Hamás aseguran que se trató de "metralla local" y no israelí .

"Te digo que esta es la primera vez que vemos caer un misil como este y por eso decimos que pertenece a la Yihad Islámica. Están diciendo que pertenece a la Yihad Islámica", dice un hombre. "¿Es nuestro?", cuestiona su interlocutor, a lo que el primero responde: "Parece ser que sí".

Cuando el segundo terrorista pregunta "quién lo dice", el primer hombre contesta que "dicen que la metralla del misil es local y no como las metrallas israelíes", y agrega que "fue lanzado desde el cementerio de detrás del hospital", pero "falló y cayó sobre el hospital".

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, responsabilizó este martes a los "terroristas bárbaros de Gaza" por el ataque. "El mundo entero debería saberlo: fueron terroristas bárbaros de Gaza los que atacaron el hospital de Gaza, y no las FDI (Ejército israelí)", publicó Netanyahu en la red social X (ex Twitter).

Tanto la Autoridad Nacional Palestina (ANP), liderada por el presidente Mahmud Abás, como Hamás -que controla la Franja de Gaza- acusaron a Israel del bombardeo. Sin embargo, el Ejército israelí responsabilizó a la milicia palestina de la Yihad Islámica de lanzar una ráfaga de cohetes que impactó accidentalmente en el hospital.

En las últimas horas, incluso, se difundió un video de una cámara israelí que captó el momento en el que los cohetes fueron lanzados desde Gaza, uno de los cuales impactó en el hospital.

Joe Biden respaldó la versión de Israel sobre el ataque al hospital de Franja de Gaza

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llegó a Israel en muestra de solidaridad con ese país, sumido en una guerra con el movimiento islamista palestino Hamás, y avaló la versión israelí sobre el ataque que dejó cientos de muertos en un hospital en Gaza, al señalar que "parece que lo hizo el otro bando".

El jefe de la Casa Blanca aterrizó en el aeropuerto de Ben Gurion, a las afueras de Tel Aviv, donde fue recibido en la pista por el primer ministro y el presidente de Israel, Benjamin Netanyahu e Isaac Herzog, respectivamente.

En breves declaraciones a la prensa, el líder norteamericano se mostró "apenado" e "indignado" por la destrucción del hospital en Gaza, de la que Israel culpó a la Yihad Islámica. "Según lo que he visto, parece que lo hizo el otro bando, no ustedes", dijo Biden, para luego admitir que "hay mucha gente por ahí que no está segura" de lo que ocurrió.

Biden en Israel

Mientras volaba a Israel, el jefe de la Casa Blanca dijo estar "indignado y profundamente entristecido por la explosión en el hospital Al Ahli Arab y la terrible pérdida de vidas que resultó". El hecho provocó que Biden suspendiera su escala en Jordania, donde se iba a reunir con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abás.