Gustavo Petro denunció un golpe de Estado en Colombia

tuit de Petro

A Petro y Ricardo Roa, gerente de la campaña, "se les endilga la presunta vulneración al límite de gastos" por el equivalente a unos 925.000 dólares, aseguró en una rueda de prensa el presidente del Consejo Nacional Electoral, César Lorduy. También son investigados dirigentes de Colombia Humana y Unión Patriótica, los principales movimientos políticos de izquierda en el país.

"Ante esto, lo que señaló el presidente Petro es que no existe constitucionalmente ni la ley regula la posibilidad que el Consejo Nacional Electoral pueda investigar a un presidente en ejercicio", detalló la especialista en asuntos internacionales de Minuto Uno.

Petro: "El Presidente llegará hasta donde el pueblo diga"

El mandatario colombiano se manifestó por la situación que atraviesa su gobierno: "Aquí hay una democracia o hay una democracia, el Presidente llegará hasta donde el pueblo diga, no importa mi vida".

Durante su discurso, Petro explicó que "cinco politiqueros pagos no van a hundir la democracia en Colombia" y enseguida expuso que "llegó el momento de moverse". Más adelante, apuntó contra los miembros del Consejo Nacional Electoral: "No reaccionaron, no pensaron, se creen que tienen el derecho a burlarse del voto popular, aquí no hay un pueblo arrodillado o aterrorizado. Un pueblo que sabe que no puede seguir viviendo como lo han mantenido".