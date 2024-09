Guerra entre Rusia y Ucrania: Donald Trump acusó a Zelenski de negarse a acordar el fin del conflicto

Putin no descarta una respuesta nuclear en caso de un ataque aéreo masivo contra Rusia

Durante un evento en Carolina del Norte, Trump cuestionó con dureza al mandatario ucraniano: "Cada vez que venía a nuestro país, se iba con 60.000 millones de dólares. (...) Probablemente el mejor vendedor de la Tierra".

Antes de las polémicas declaraciones, se había barajado la posibilidad de una reunión entre Trump y Zelenski, quien se encuentra en Nueva York por la Asamblea General de la ONU. Sin embargo, en territorio estadounidense se cree que el magnate se molestó por las respuestas del jefe de Estado ucraniano sobre Trump, a la revista The New Yorker: "No sabe realmente cómo parar la guerra".

Zelenski acusó a Rusia en la ONU y resaltó que "jamás" aceptará una paz impuesta

Zelensky en la ONU

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, acusó en la ONU a su par ruso, Vladimir Putin, de planear ataques contra sus centrales nucleares, a la vez que aseguró que "jamás" aceptará una paz impuesta con Rusia.

"Hace poco recibí otro informe alarmante de parte de nuestro servicio de inteligencia. Parece que ahora Putin planea atacar nuestras plantas nucleares y la infraestructura, para desconectar estas instalaciones de la red de energía", aseguró el jefe de Estado de Ucrania ante la Asamblea General.

"Cualquier incidente crítico en el sistema de energía podría causar un desastre nuclear. Un día así no debe llegar nunca. Moscú tiene que entenderlo, y eso depende en parte de su determinación y de la presión que se ponga sobre el agresor", añadió.