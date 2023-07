Greta Thunberg, imputada: podría recibir hasta 6 meses de prisión

En ese momento la joven debió ser retirada a la fuerza, luego de haberse negado a abandonar el lugar cuando la Policía lo ordenó.

Está previsto que Thunberg acuda al juzgado del distrito de Malmo el próximo 28 de julio para una vista judicial en su contra. El delito que se le imputa puede acarrear una pena de hasta seis meses de prisión, indicaron medios locales.

Greta Thunberg vuelve a ser detenida tras bloquear durante 5 días la entrada al puerto de Malmo

La activista medioambiental Greta Thunberg fue detenida el 19 de junio por la policía sueca después de ser desalojada en la ruta a Oljehammen, donde llevaba cinco días interrumpiendo el tránsito junto a otros activistas climáticos de la organización Ta Tillbaka Framtiden.

“Hoy, por tercer día consecutivo, Ta Tillbaka Framtiden ha bloqueado a los petroleros en el puerto de Malmö. La crisis climática es una cuestión de vida o muerte para innumerables personas. Elegimos detener físicamente las infraestructuras de combustibles fósiles. Estamos reclamando el futuro", escribió Thunberg en su cuenta de Twitter.

La noticia se dio a diez días de que la la joven que lucha por el cambio climático haya anunciado su "última huelga escolar por el clima" ya que se acaba de graduar en el instituto. "Huelga escolar, semana 251. Hoy me he graduado, lo que significa que ya no podré hacer huelga escolar por el clima. Esta es la última huelga escolar para mí", expresó.

En un siguiente mensaje, aclaraba que iba a seguir protestando, con otro nombre: "Ya no se le podrá llamar huelga escolar. Simplemente, no tenemos otra opción que hacer todo lo que podamos. La lucha solo acaba de empezar".