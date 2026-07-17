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Conmoción: un famoso ex futbolista se enteró de la muerte de su padre en plena transmisión del Mundial 2026

El comunicador británico decidió honrar la memoria de su padre a través de un mensaje muy emotivo.

Su gesto generó la solidaridad entre colegas y seguidores.

Su gesto generó la solidaridad entre colegas y seguidores.

Redes sociales

Micah Richards, exjugador del Manchester City y actual analista de la BBC, atravesó un duro momento minutos antes de salir al aire para cubrir el trascendental encuentro entre Inglaterra y Argentina. El excampeón inglés recibió, apenas antes de comenzar la transmisión, la devastadora noticia del repentino fallecimiento de su padre, Lincoln Richards.

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Pese al fuerte impacto emocional que le generó la noticia, Richards tomó la decisión de continuar con sus compromisos profesionales y pidió a los productores de la cadena británica que le permitieran realizar la cobertura en vivo. El exdefensor explicó que su padre "habría querido que el espectáculo continuara", una frase que resumió el motivo detrás de su decisión de mantenerse frente a cámara pese al momento tan sensible que estaba atravesando.

Con el profesionalismo que lo caracteriza, pero visiblemente conmovido, Richards decidió rendirle un tributo en vida a su padre a través del micrófono, aprovechando la transmisión para compartir palabras cargadas de gratitud y nostalgia hacia quien lo acompañó a lo largo de toda su carrera futbolística.

El posteo de Micah Richards tras la muerte de su padre

A través de sus redes sociales, Micah Richards decidió compartir un mensaje de despedida hacia su padre, en el que destacó el rol fundamental que Lincoln Richards tuvo a lo largo de toda su vida y su carrera deportiva. En sus palabras, el exjugador remarcó el acompañamiento constante que recibió de su parte desde la infancia: "Él era mi mayor fanático. Apenas se perdió un partido en toda mi vida. Me llevaba a donde necesitaba ir cuando era niño, y fue el padre más orgulloso posible durante mi carrera profesional".

Para el extécnico de la Premier League, la decisión de salir al aire no representó un gesto de frialdad, sino que fue la manera que encontró de rendirle homenaje al hombre que lo impulsó a perseguir sus sueños dentro del fútbol. Con esa idea, Richards remarcó públicamente el significado que tuvo su padre en cada etapa de su vida profesional.

El posteo cerró con una de las frases más emotivas de todo el mensaje, en la que el propio Richards explicó el sentido de su decisión de continuar trabajando esa noche: "Papá habría querido que el espectáculo continuara esta noche. Y así fue. Mi padre Lincoln es mi héroe e inspiración". Con estas palabras, el exfutbolista dejó en claro el vínculo profundo que compartía con su padre. Sus seguidores se sumaron a los mensajes de apoyo y cariño hacia Richards en este momento delicado de su vida personal.

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