Estalló el vestuario en Francia: revelaron el reclamo de Dembelé a sus compañeros ante España La prensa europea expuso que el delantero del PSG habló en duros términos al plantel por el nivel demostrado ante el conjunto español, que lo venció 2-0 en semifinales y lo condenó a jugar por el tercer puesto mundialista ante Inglaterra. Por Agregar C5N en









Ousmane Dembélé protagonizó una fuerte pelea con sus compañeros en el entretiempo ante España

La eliminación de Francia en el Mundial 2026, que deberá conformarse con jugar por el tercer puesto ante Inglaterra, sumó un nuevo capítulo luego de que se revele que estalló el vestuario luego de que Ousmane Dembelé protagonice una fuerte crítica a sus compañeros en el entretiempo de la semifinal ante España donde Les Bleus cayeron 2-0.

“El Balón de Oro 2025 se pronunció sobre la forma en que la selección francesa ejerce la presión, explicando que le parecía poco coordinada. Sus declaraciones molestaron a algunos de sus compañeros de equipo, quienes tenían la impresión de que Dembélé se enojaba solo cuando él mismo estaba en apuros y no en otras circunstancias”, publicó el medio francés L'Équipe.

El cruce discursivo tuvo lugar en los vestuarios del moderno estadio de Dallas, cuando el conjunto francés estaba perdiendo 1-0 con un gol de penal marcado por el delantero español Mikel Oyarzabal a los 22 minutos. Pese a las palabras de Dembelé, el rendimiento del equipo no mejoró y Pedro Porro, tras una gran jugada colectiva, decretó la derrota al convertir el 2-0 a los 58 minutos.

Francia perdió con España y quedó eliminada de Mundial 2026. X (@SEFutbol) Según detalló el diario europeo, los jugadores franceses reaccionaron con "molestia" y la "tensión persistió" durante el segundo tiempo. Incluso, algunos consideraron que la crítica era inoportuna teniendo en cuenta el mal desempeño de Dembelé en la primera mitad del encuentro.

Tras quedar eliminado del Mundial 2026, Zidane es el elegido por Francia para reemplazar a Deschamps Más allá que se sabía que Didier Deschamps iba a dejar su cargo en Francia una vez que finalizara el Mundial 2026, ahora con su eliminación en las semifinales la Federación gala intenta apurar la firma del contrato con su reemplazante: Zinedine Zidane.