En Vivo
18 de julio de 2026 Inicio

A qué hora juega Francia vs. Inglaterra, por el tercer puesto del Mundial 2026: formaciones y cómo verlo en vivo

Las selecciones que cayeron en las semifinales buscan subirse al último escalón del podio. Se enfrentan esta tarde en el estadio de Miami, en la antesala de lo que será la final del mundo el domingo por la tarde entre España y Argentina.

Por
Mbappé y Kane

Mbappé y Kane, figuras de sus equipos.

Redes sociales

Luego de quedar eliminados en semifinales ante Inglaterra y Argentina, Francia y España juegan este sábado en el estadio de Miami por un lugar en el tercer puesto del Mundial 2026. El encuentro será desde las 18 y tendrá como objetivo comenzar de cerrar el certamen en la antesala de la final.

Apenas se ven los edificios por la cantidad de humo en el aire. 
Te puede interesar:

Alerta por la final del Mundial: el humo de los incendios de Canadá permanece en el cielo de Nueva Jersey

Los franceses eran claros candidatos al título como Kylian Mbappé como bandera, pero se llevaron una sorpresa ante España en las semifinales. El equipo de Luis de la Fuente los superó en todos los sectores de la cancha y cayeron 2 a 0. Tras Rusia 2018 donde se llevaron el título y Qatar 2022, donde fueron subcampeones, ahora quieren el tercer puesto.

Por el otro lado, los británicos vienen de perder contra Argentina luego de ir en ventaja desde los 10 minutos del segundo tiempo y estar a cinco minutos de la victoria. La Albiceleste se los dio vuelta gracias a los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

El conjunto de Thomas Tuchel buscará subirse al podio por segunda vez, ya que la primera fue en 1966 cuando fueron campeones del certamen. En 1990 y 2018 estuvieron cerca, pero quedaron cuartos.

Francia vs. Inglaterra: a qué hora es y dónde verlo en vivo

  • Hora: 18:00
  • Televisión: D Sports
  • Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)
  • Estadio: Miami

Francia vs. Inglaterra: probables formaciones

  • Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, Maxence Lacroix, Lucas Digne; Manu Koné, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué; Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.
  • Inglaterra: Jordan Pickford; Reece James, John Stones, Marc Guéhi, Djed Spence; Declan Rice, Elliott Anderson; Morgan Rogers, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Argentina se vuelve a entrenar.

Scaloni define la formación de la Selección para la final con España

Algunos de los integrantes de la Peña Velezana de Barcelona festejando vs. Inglaterra.

Más visitantes que nunca, pero con el corazón en Argentina: cómo es vivir en España a horas de la gran final del Mundial

Ousmane Dembélé protagonizó una fuerte pelea con sus compañeros en el entretiempo ante España 

Estalló el vestuario en Francia: revelaron el reclamo de Dembelé a sus compañeros ante España

Lionel Messi con Lamine Yamal hace 19 años. 

La historia detrás de la foto viral de Lamine Yamal y Messi que resurgió antes de la final

Scaloni se deshizo en elogios para Messi antes de la final del Mundial 2026.

Scaloni elogió la actuación de Messi en el Mundial 2026: "Es historia pura y leyenda"

Emiliano Dibu Martínez habló en la previa de la final con España.

Antes de la final, Dibu Martínez reveló qué es lo único que le importa: "Vale mucho más que un premio"

últimas noticias

La drástica decsión de Telefe,

Telefe analiza eliminar un programa de la grilla de manera sorpresiva: "Es un problema"

Hace 20 minutos
Antonela Rocuzzo marca tendencia con unos jeans bootcut junto con zapatos de taco, una fórmula que estiliza la silueta y suma un aire sofisticado.

Este es el look de Antonela Roccuzzo que promete ser la moda para el próximo verano

Hace 1 hora
Crece la tensión entre EE.UU e Irán. 

Irán amenaza a EEUU y sus aliados con cortar el flujo de petróleo y gas

Hace 1 hora
¿Todo mal entre los conductores?

Guerra entre dos conductores de la televisión: "A mí me encaró, pero no le tengo miedo"

Hace 1 hora
El video fue compartido por el presidente ucraniano en redes sociales. 

Ataque de Ucrania a Rusia: operativo con 370 drones sobre infraestructura clave

Hace 1 hora