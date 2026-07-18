A qué hora juega Francia vs. Inglaterra, por el tercer puesto del Mundial 2026: formaciones y cómo verlo en vivo Las selecciones que cayeron en las semifinales buscan subirse al último escalón del podio. Se enfrentan esta tarde en el estadio de Miami, en la antesala de lo que será la final del mundo el domingo por la tarde entre España y Argentina. Por Agregar C5N en









Mbappé y Kane, figuras de sus equipos. Redes sociales

Luego de quedar eliminados en semifinales ante Inglaterra y Argentina, Francia y España juegan este sábado en el estadio de Miami por un lugar en el tercer puesto del Mundial 2026. El encuentro será desde las 18 y tendrá como objetivo comenzar de cerrar el certamen en la antesala de la final.

Los franceses eran claros candidatos al título como Kylian Mbappé como bandera, pero se llevaron una sorpresa ante España en las semifinales. El equipo de Luis de la Fuente los superó en todos los sectores de la cancha y cayeron 2 a 0. Tras Rusia 2018 donde se llevaron el título y Qatar 2022, donde fueron subcampeones, ahora quieren el tercer puesto.

Por el otro lado, los británicos vienen de perder contra Argentina luego de ir en ventaja desde los 10 minutos del segundo tiempo y estar a cinco minutos de la victoria. La Albiceleste se los dio vuelta gracias a los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

El conjunto de Thomas Tuchel buscará subirse al podio por segunda vez, ya que la primera fue en 1966 cuando fueron campeones del certamen. En 1990 y 2018 estuvieron cerca, pero quedaron cuartos.