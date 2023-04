Francia: la Justicia constitucional le dio validez a la reforma jubilatoria impulsada por Macron

Miles de manifestantes congregados en la plaza de la Alcaldía de París recibieron la noticia con abucheos y a gritos de "constitucional o no, esta ley no la queremos", "continuaremos hasta su retirada" y "fuera Macron".

Uno de los puntos que no fueron aprobados refiere a la obligación para las grandes empresas de comunicar cuántos trabajadores de más edad tienen contratados. "Si hay censura de ciertos puntos, pero no de los 64 años, entonces no servirá para resolver el conflicto social", había advertido más temprano el líder del sindicato moderado CFDT, Laurent Berger.

Cualquiera habría sido la decisión de Concejo federal francés, los sindicatos ya habían avisado que el conflicto social no se terminaría. "La lucha continúa", aseguró el líder izquierdista Jean-Luc Mélenchon.