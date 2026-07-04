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4 de julio de 2026 Inicio

"Entré en un momento de calentura": Orlando Gill confesó que le dio un pelotazo a Mbappé

El arquero paraguayo rompió el silencio tras el cruce entre Francia y Paraguay por los octavos de final de la Copa del Mundo, que terminó 1-0 con tanto del futbolista galo, y justificó su actitud contra la estrella francesa. ¿Habrá sanción de la FIFA?

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El cruce entre los jugadores podría generar una sanción de FIFA.

El cruce entre los jugadores podría generar una sanción de FIFA.

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El picante cruce entre Francia y Paraguay por los octavos de final del Mundial 2026 dejó una de las imágenes más polémicas del torneo. Tras el pitazo final que decretó la clasificación de Les Bleus gracias al gol de penal de Kylian Mbappé, el arquero paraguayo Orlando Gill reaccionó de manera desmedida: le tiró un fuerte pelotazo al delantero del Real Madrid.

Tras la derrota de Paraguay ante Francia, las redes se inundaron de memes. 
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Después del partido, el jugador de San Lorenzo no esquivó la polémica sino que, por el contrario, explicó los motivos de su enojo. "Como no me dio bola, entré en un momento de calentura", confesó sin filtros el arquero de la Albirroja.

En declaraciones a la prensa, Gill admitió que su reacción nació de la frustración y la impotencia al sentirse ninguneado por la estrella del partido, quien previamente se había negado a cruzar palabras con él en el campo de juego.

¿Puede la FIFA sancionar a Gill por el pelotazo a Mbappé?

El partido ya venía caliente tras el penal a los 70 minutos que terminó quebrando el marcador en favor de los europeos. Según trascendió, Gill intentó acercarse a Mbappé en los minutos finales para reclamarle por algunas actitudes durante los festejos, pero el atacante francés optó por ignorarlo por completo, lo que desató la furia del futbolista sudamericano.

El episodio dejó a Gill en el ojo de la tormenta, ya que la FIFA podría actuar de oficio y aplicar una dura sanción disciplinaria por la agresión postpartido, empañando el cierre de una digna Copa del Mundo para el seleccionado paraguayo.

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