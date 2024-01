Exfutbolista de Chelsea desmintió una fuerte acusación relacionada con Jeffrey Epstein: "Es absurdo"

A través de cuenta de Instagram, el actual compañero de Gonzalo Montiel y Nicolás Domínguez en Nottingham Forest comenzó por señalar: " He visto esto circulando por las redes sociales ya desde hace un tiempo y no iba a comentarlo porque es absurdo (y yo habría sido un niño en ese momento) ". En el presente, el inglés tiene 23 años y todos los supuestos implicados en el caso Epstein le triplican ese número.

"Sin embargo, entendiendo mi posición como modelo a seguir, me gustaría dejar absolutamente claro que nunca he sido parte del escándalo Epstein ni he visitado la isla Epstein, así que por favor dejen de etiquetarme en estas publicaciones", concluyó Hudson-Odoi. De esta manera, buscó limpiar su nombre tras múltiples fake news.

Callum Hudson-Odoi comunicado Jeffrey Epstein El inesperado comunicado de Callum Hudson-Odoi. Instagram

A lo largo de los años, múltiples listas falsas se hicieron virales en redes sociales, donde en muchas de ellas apareció el nombre del futbolista inglés y siempre llamó mucho la atención. Por eso, ahora decidió expresarse públicamente para alejarse del tema de una vez por todas.