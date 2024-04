España: qué es la moción de confianza, el pedido de la oposición a Pedro Sánchez tras la denuncia a su esposa

"El próximo lunes, 29 de abril, compareceré ante los medios de comunicación y daré a conocer mi decisión", informó el dirigente del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) a través de una carta abierta a la ciudadanía que publicó en la red social X (antes Twitter).

Carta a la ciudadanía. pic.twitter.com/c2nFxTXQTK — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 24, 2024

"Como es lógico, Begoña defenderá su honorabilidad y colaborará con la Justicia en todo lo que se la requiera para esclarecer unos hechos tan escandalosos en apariencia, como inexistentes", afirmó. Agregó que la investigación fue solicitada por "una organización ultraderechista llamada Manos Limpias".

El líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, sostuvo que "el Presidente no puede dimitir como quien se va de puente porque no le dan la razón y montar un espectáculo de adolescente para que vayan detrás diciéndole que no se vaya y se quede". "Ser presidente es algo más serio. Es rendir cuentas también. Es mirar por los demás en lugar de hacerlo continuamente por sí mismo", subrayó.

Una de las opciones es que Sánchez se someta a una moción de confianza para refrendar el apoyo del Poder Legislativo para continuar en su cargo.

Qué es la moción de confianza

La moción de confianza o cuestión de confianza es un instrumento contemplado por la Constitución española, que puede ser solicitado por el Poder Ejecutivo para medir su apoyo legislativo y someter su cargo y la continuidad de su programa al voto del Parlamento.

Su funcionamiento está regulado por los artículos 112 y 114 de la Constitución y los artículos 173 y 174 del reglamento del Congreso de los Diputados. Sólo puede requerirlo el Ejecutivo, y puede presentarse para refrendar el apoyo tanto a su programa o a "una cuestión de política general".

Una vez aceptado, se convoca a un debate en la cámara baja, que comienza con una exposición del presidente. Luego, cada bloque expone su postura, a la que el jefe de Gobierno puede responder. Una vez terminado, antes de que se cumplan 24 horas, se realiza una votación por la continuidad o no del líder del Ejecutivo, por mayoría simple.

España Congreso Diputados Cortes Generales En una moción de confianza, el presidente del Gobierno debe comparecer ante el Congreso de los Diputados, la cámara baja española. Wikimedia Commons

En caso de que el resultado sea negativo, la Constitución establece que el presidente debe presentar su renuncia al rey.

Hay solo dos antecedentes de presidentes españoles sometidos a cuestión de confianza. En 1980, Adolfo Suárez, de la Unión de Centro Democrático (UCD) lo hizo para aprobar un programa de austeridad y desarrollar el Estado autonómico. Obtuvo el apoyo necesario para continuar en el cargo.

En 1990, Felipe González, del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), utilizó el recurso para impulsar la integración económica de España en la Unión Europea, que terminó con el apoyo del Parlamento.