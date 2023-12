Escandaloso video: un médico chino fue grabado mientras golpeaba a una paciente en plena cirugía

Según advirtieron desde la clínica, la paciente de 82 años, "presentó una intolerancia" durante la cirugía "debido a la anestesia local" y por ese motivo movió la cabeza y los ojos varias veces.

La explicación que dieron ante el comportamiento del profesional de salud fue porque la mujer "hablaba un dialecto local y no parecía responder a las advertencias del médico en mandarín", motivo por el cual el cirujano "trató la paciente con brusquedad en una situación de emergencia". Las autoridades locales indicaron que la paciente sufrió hematomas en la frente por los golpes que recibió.

Embed - Chinese doctor punches 82-year-old patient because she kept moving