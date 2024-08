En medio del bloqueo de X en Brasil, Lula cruzó a Elon Musk: "¿Quién se piensa que es?"

El mandatario le envió un mensaje al propietario de la ex Twitter luego de que se negara a cumplir órdenes de la justicia brasileña, lo que ocasionó la prohibición de la red social en el país.

En un duro mensaje, Lula sostuvo que el empresario debe “aceptar las reglas” y añadió: "No porque el tipo tenga mucho dinero puede ser irrespetuoso. Es un ciudadano americano, no es un ciudadano del mundo. No puede ir por ahí ofendiendo a presidentes, ofendiendo a diputados, ofendiendo al Senado, ofendiendo a la Cámara, ofendiendo al Tribunal Supremo".

Embed "Si vale para mí, vale para él" dice Lula sobre Elon Musk.

Si opera en Brasil, que se sujete a las reglas de juego de Brasil, como cualquier compatriota brasileño.



Sentido común, lógica argumental. Nada tan complejo. pic.twitter.com/wPxc3P7sos — Julia Strada (@Juli_Strada) August 30, 2024

De esta manera respondió a los ataques que Elon Musk llevó adelante en los últimos días contra el magistrado Alexandre de Moraes, a quien tildó de “desgracia para la toga de juez”.

El juez lidera una investigación sobre la propagación de noticias falsas en la ex Twitter, motivo por el cual ordenó en reiteradas ocasiones que se retire contenido, algo que molestó a Musk. Después de que se negara a cumplir las órdenes, De Moraes planteó la posibilidad de encarcelar a los representantes legales de la empresa, a lo que Musk respondió con el cierre de la oficina en Brasil.

Luego envió la orden de que el empresario nombre un representante legal en Brasil en un plazo de 24 horas, para cumplir con la resoluciones judiciales y hacer frente al pago de las multas impuestas contra X en el país. Sin embargo, Musk se negó y acusó al magistrado de haber bloqueado las cuentas bancarias de otra de sus empresas, la compañía de venta de internet por satélite Starlink, para garantizar el pago.