Elecciones en Francia: sin mayorías para formar gobierno, Macron rechazó la renuncia del primer ministro

"Esta tarde, el partido político que he representado en esta campaña no tiene mayoría. Fiel a la tradición republicana y conforme a mis principios, mañana por la mañana presentaré mi dimisión al Presidente de la República", anunció Attal este domingo.

Sin embargo, Macron no la aceptó. "El presidente ha pedido a Gabriel Attal que siga siendo primer ministro por el momento para garantizar la estabilidad del país", informó la oficina de Macron este lunes en un comunicado. Sin mayorías claras, Francia se enfrenta a un periodo de incertidumbre política.

francia melenchon izquiera El Nuevo Frente Popular (NFP) fue el partido más votado en las elecciones legislativas.

La líder del Partido Verde y referente de la izquierda, Marine Tondelier, señaló que Macron "debería pedir hoy oficialmente al NFP que le dé el nombre de un primer ministro", pero reconoció que el proceso para formar un nuevo gobierno "va a tomar un poco de tiempo".

"No va a ser sencillo; no, no va a ser fácil, y no, no va a ser cómodo", aseguró a la radio France Inter. Las posibilidades incluyen que el NFP forme un gobierno minoritario o que busque improvisar una coalición con otros partidos, algo difícil ya que casi no tienen puntos en común, informó Reuters.

La coalición de izquierda se formó apresuradamente antes de las elecciones en un intento por bloquear a la extrema derecha de Le Pen. Como resultado, no tiene un líder único y tampoco había anunciado con anticipación quién sería su candidato a primer ministro.

El líder de Francia Insumisa, Jean-Luc Melenchon, descartó explícitamente cualquier acuerdo con los partidos de centro, aunque algunos dirigentes centristas dijeron que estaban dispuestos a trabajar en un pacto para garantizar un gobierno estable. Sin embargo, rechazaron varios puntos del programa de NFP, como la derogación de la reforma de pensiones y la aprobación de un impuesto a las grandes fortunas.