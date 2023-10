El Salvador: Bukele confirmó que irá por la reelección pese a la prohibición constitucional

Sin embargo, un fallo de la actual Sala de lo Constitucional la habilitó a presentarse por medio de una sentencia del 3 de septiembre de 2021, aunque aún no especificó cuándo lo haría. Nuevas Ideas ya presentó las candidaturas legislativas el pasado viernes.

El anuncio de la reelección se produjo durante el inicio de operaciones de una central hidroeléctrica, nombrada 3 de Febrero por la jornada electoral que le dio la victoria a Bukele en 2019.

Embed Central Hidroeléctrica 3 de Febrero https://t.co/kWZZn8NfRH — Nayib Bukele (@nayibbukele) October 19, 2023

En respuesta a una pregunta de la prensa, Bukele aseguró: "Claro que me voy a inscribir, pero no mañana. Todavía no sabemos qué día pero el último día es el 24 de octubre, así que cumpliendo la ley nos vamos a inscribir antes que termine el plazo; antes o ese mismo día".

De acuerdo al calendario electoral aprobado por el TSE, la recepción de solicitudes de inscripción de candidatos comenzó el 7 de septiembre y finalizará el 26 de octubre.

La intención de Bukele para reelegirse se confirmó oficialmente el 15 de septiembre de 2022, en medio de protestas contra su Gobierno. Previamente, el 1 de mayo la Asamblea Legislativa, controlada por el oficialismo, destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y nombró a cinco jueces que, solo cuatro meses después, reinterpretaron la Constitución para permitir la reelección presidencial inmediata.