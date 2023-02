El inquietante descubrimiento gracias a la Inteligencia Artificial sobre la vida extraterrestre

Desde el robot de metal que atraviesa barrotes o abogado robot participará de un juicio hasta revivir la voz de un familiar fallecido con inteligencia artificial.

En los últimos días, el Chat GPT revolucionó las redes con gracias a su sistema de inteligencia que puede generar textos escritos coherentes, pero la Inteligencia Artificial utilizada para realizar avances en la ciencia promete resultados nunca vistos.

Desde la Universidad de Toronto, junto con el Instituto de Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre (SETI) aplicaron el uso de la IA en datos que están estudiando sobre estrellas cercanas.

Vida extraterrestre: cómo se utilizó la Inteligencia Artificial para realizar descubrimientos en el espacio

A partir de las observaciones de estrellas realizadas por el radiotelescopio Robert C. Byrd Green Bank. Peter Ma, estudiante de la Universidad de Toronto, explicó que "en total, habíamos buscado a través de 150 TB de datos de 820 estrellas cercanas, en un conjunto de datos en el que se había buscado previamente en 2017 mediante técnicas clásicas, pero etiquetado como carente de señales interesantes".

En este sentido, el Ma explicó que "creemos que trabajos como este contribuirán a acelerar el ritmo al que somos capaces de hacer descubrimientos en nuestro gran esfuerzo por responder a la pregunta de '¿estamos solos en el universo?'".

Estas ocho señales desconocidas, son interesantes en el estudio de la vida extraterrestre, ya que según el SETI no están causadas por interferencias terrestres y son de banda estrecha, a diferencia del tipo de banda ancha causada por fenómenos naturales.

"Estos resultados ilustran de forma espectacular el poder de la aplicación de los modernos métodos de aprendizaje automático y visión por ordenador a los retos que plantean los datos en astronomía, lo que se traduce tanto en nuevas detecciones como en un mayor rendimiento. La aplicación de estas técnicas a escala será transformadora para la ciencia de las tecnofirmas de radio", especificó Cherry Ng para Dw.com, astrónomo del SETI.

La Inteligencia Artificial contestó la pregunta que más inquieta a la Humanidad

El ChatGPT es un revolucionario sistema de inteligencia que puede generar textos escritos coherentes. Tanto que su creación llamó la atención de varios expertos, quienes lo califican como una "amenaza". ¿Podrá reemplazar a los seres humanos?

A partir del avance de la tecnología y el ingenio humano, en los últimos tiempos cada vez es más común poder encontrar elementos de películas de ciencia ficción en la vida real.

La periodista le realizó diferentes preguntas, algunas de las más triviales como que le cuente algún chiste o escriba con el estilo de Gabriel García Márquez. Pero en un momento llegó a cuestionar a la IA sobre el futuro de la humanidad: "¿Así que no vas a reemplazar a los humanos?".

A lo que ChatGPT respondió: "Como máquina, no tengo deseos ni motivaciones personales (...) No soy capaz de apoderarme de la Humanidad, mis capacidades se limitan a la información en la que he sido entrenado y las tareas específicas que he sido programado para realizar".

La periodista de C5N, Emilse Garzón, realizó otra prueba con la IA en la que la desafió a responder preguntas de todo tipo, y en la que descubre ciertas limitaciones a la hora de responder, aunque es clara la capacidad para elaborar respuestas complejas, muy por encima de productos anteriores.