El exvicepresidente de Ecuador Jorge Glas empezó una huelga de hambre desde la cárcel

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/sonicorver/status/1778153604458725629?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1778153604458725629%7Ctwgr%5E47a149d6734cbc0dadf20f1a0580b042bf60c64f%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fd-20079931084284229362.ampproject.net%2F2403280457000%2Fframe.html&partner=&hide_thread=false Finalmente establecimos contacto con Jorge, quien está en huelga de hambre. Expresó su agradecimiento hacia el gobierno mexicano: "El asilo no me dio la libertad, pero me dio la dignidad de ser un perseguido político". pic.twitter.com/T1Gm9wIOOI — Sonia Gabriela Vera García (@sonicorver) April 10, 2024

Glas, que ya fue condenado en dos oportunidades por corrupción y ahora afronta nuevos cargos, se reunió virtualmente con sus abogados y su familia. Durante el breve contacto, el exvicepresidente brindó detalles sobre su arresto: "Me sientan, yo estaba todo apaliado y me ponen a leerme los derechos, un policía y yo me desvanezco y todavía me dicen ‘párate, párate’ y yo trataba de pararme, pero no podía por la paliza que me habían dado”.