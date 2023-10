El crudo relato de Hernán Feler: Hamás secuestró a su tía y a otros 9 argentinos

El periodista argentino, Hernán Feler, reveló que tiene familia viviendo en Israel desde hace años y, en las últimas horas, recibió la peor noticia: secuestraron a su tía mientras hablaba con su primo. Además, dejó en claro que Hamás no era Palestina y que lo que está sufriendo el estado es un ataque terrorista.

Su tía Ofelia vive desde 1985 en Israel, luego tuvieron a sus dos hijos, quienes ya son grandes y construyeron su vida en otro lugar del mismo estado. “Mi primo no estaba ahí cuando empezó el bombardeo”, contó el relator a Mañanas Argentinas en C5N , puesto que el joven había ido a operarse por una caída.

“Mi primo no estaba ahí y cuando empezó el bombardeo, mi tía se comunicó con mi primo más grande y le dijo guárdate en el refugio”, contó y agregó que las habitaciones son normales, pero construidas con otro material. Siempre hay una habitación antibomba en Israel.

Israel Palestina

Y relató en primera persona cómo lo vivió: “Estuvieron un rato chateando hasta que le dijo que mi tía le dijo a mi primo que estaba escuchando ruidos extraños, que no eran ruidos de bomba, lo sentía muy cerca”.

“Mi primo dijo que no mande más mensajes de voz, que ponga el celular en vibrador, que se quede tranquila. En el mensaje siguiente que mi primo le mandó quedó una tilde sola. Se llevaron a mi tía y a 9 argentinos más”, detalló.

Y concluyó: “Es una situación compleja, difícil y no hay una receta para esta. Hamas no es Palestina. Hamas es terrorismo, odia la vida. Jordania es controlada por la autoridad Palestina que reconoce a Israel como un estado y, del otro lado, está Hamás que no tiene nada que ver con la vida. Lo mejor que le podía pasar a los palestinos es la desaparición de Hamás y debe ser condenada por todos”.

Israel asegura haber recuperado la frontera con Gaza

En una mega operación Israel asegura haber recuperado la frontera con Gaza, las autoridades confirmaron que cercaron todo el perímetro y tomaron el control total de la zona. Además, reportaron haber hallado al menos 1.500 cadáveres de milicianos de Hamás.

El ejército israelí confirmó que recuperó el control de la frontera y que, en 24 horas no ocurrió ninguna infiltración por parte del grupo terrorista. También, realizaron diferentes bombardeos sobre Gaza, lo que elevó la cifra de muertos en Palestina a 700 y, al menos 4.000 heridos.

“Hay un bloqueo en la ruta, el ejército está preparado para lo que puede llegar a ser una incursión terrestre sobre el norte de la franja de Gaza”, aseguró Gabriel Michi, enviado especial de C5N en Israel.