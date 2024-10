Cumbre de los BRICS: Lula pidió "evitar una escalada" en Ucrania y Medio Oriente

El mandatario brasileño consideró que evitar una escalada e iniciar negociaciones de paz “es crucial en el conflicto” entre Ucrania y Rusia. “Como dijo el presidente Erdogan en la Asamblea General de la ONU, Gaza se ha convertido en el mayor cementerio de niños y mujeres del mundo. Esa insensatez se extiende ahora a Cisjordania y al Líbano”, sostuvo por videoconferencia ya que no pudo viajar.

La presencia, a distancia, del mandatario brasileño coincide con la del su par palestino, Mahmud Abás, quien llegó la víspera a la ciudad rusa de Kazán para participar en la cumbre y reunirse con Vladímir Putin. Lula canceló su asistencia por recomendación médica tras sufrir un accidente doméstico el sábado.

Por otro lado, el presidente consideró que “en un momento en que enfrentamos dos guerras que tienen el potencial de volverse globales, es esencial restaurar nuestra capacidad de trabajar juntos para lograr objetivos comunes”.

La cumbre es la reunión diplomática más importante en Rusia desde que el presidente, Vladimir Putin, ordenó la invasión de Ucrania en marzo de 2022, lo que desató las sanciones occidentales y la condena internacional. Cerca de 20 líderes mundiales, incluidos los de China, India, Turquía e Irán, se reúnen en la ciudad de Kazán, en el oeste de Rusia.

El presidente chino, Xi Jinping, pidió también que “no haya escalada de los combates” en Ucrania

En línea al pedido de Lula Da Silva, el presidente de China, Xi Jinping, también imploró que “no haya una escalada de los combates” en Ucrania en una intervención este miércoles en la cumbre de los BRICS.

“La crisis de Ucrania se prolonga (...) Debemos adherirnos a los tres principios de que no haya desbordamiento del campo de batalla, no haya escalada de los combates y de no añadir leña al fuego”, dijo Xi ante el presidente ruso Vladimir Putin y otros líderes.