Cumbre por la paz en Ucrania: Argentina firmó la declaración final en la que se exige el regreso de los niños deportados

Pidieron "implicar a todas las partes" en el proceso de negociaciones y reafirmaron la "soberanía, independencia e integridad territorial" de Ucrania. Brasil, India y Arabia Saudita, entre otros países, no adhirieron al comunicado.

Los países firmantes también instaron a "implicar a todas las partes" en las negociaciones de paz. Putin, que no fue invitado a la cumbre que se desarrolló este fin de semana en Suiza, aseguró que no iniciará una conversación hasta que Zelenski no retire a sus tropas del este y sur de Ucrania.

Más de 90 delegaciones participaron del evento, pero solo 80 suscribieron la declaración conjunta. Entre las ausencias más notables se encuentran Brasil, Colombia, México, India, Armenia, Arabia Saudita, Sudáfrica, Tailandia y Emiratos Árabes Unidos, según informó Kyiv Independent.

Cumbre por la paz en Ucrania foto Más de 90 delegaciones participaron de la Cumbre por la Paz en Suiza.

Las cuatro instituciones que adhirieron al documento son el Consejo de Europa, la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo. El jefe de la Oficina del Presidente, Andriy Yermak, aclaró que los países que no participaron del encuentro podrán firmarlo más adelante.

La declaración también exigió que Rusia le devuelva a Ucrania el control de la planta nuclear de Zaporiyia, que se asegure la producción y suministro de alimentos en territorio ucraniano y que se garantice un acceso total a los puertos del mar Negro y mar de Azov.

"La Carta de las Naciones Unidas, incluidos los principios de respeto a la integridad territorial y la soberanía de todos los Estados, puede servir y servirá como base para lograr una paz integral, justa y duradera en Ucrania", concluyó.