Colombia: ordenaron investigar las amenazas contra la hija del presidente Gustavo Petro

Este martes el mandatario se refirió a las amenazas a su hija en sus redes sociales: "Le solicitaría al fiscal general usar las técnicas de informática forense y ubicar la persona real que hace estos mensajes de muerte contra mi hija".

Tuit del presidente colombiano Tuit del presidente colombiano por las amenazas a su hija Redes Sociales

Andrea Petro bloqueó a los usuarios violentos, aunque finalmente confesó que los mensajes amenazantes le provocaron principios de depresión: “He recibido muchísimas amenazas e insultos... Mentalmente me afectan. He estado con principios de depresión por estas y muchas cosas. He eliminado muchísimos comentarios como para no intoxicarme, pero me parece que hace rato se pasaron de la raya”.

La mujer fue víctima de frases como: “cuide a su hija”, “usted va a terminar igual que su papá. Muertos”. Además, en un de un chat de Instagram le escribieron: “Olajá te maten perra hpt”.

La Fiscalía de Colombia La Fiscalía de Colombia sobre la investigación de las amenazas a Andrea Petro Redes Sociales

La Fiscalía investiga con la ayuda de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos. "A raíz de las amenazas denunciadas públicamente por la señora Andrea Petro en sus redes sociales, la Fiscalía General de la Nación, a través del grupo de amenazas de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, abrió una noticia criminal y está adelantando las labores investigativas correspondientes para determinar quién está detrás de las intimidaciones".